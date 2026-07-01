Paaiškėjus skandalingai informacijai R. Puchovičius bando nusikratyti atsakomybę

„Kol kas aš nelabai suprantu priežastis, kodėl turi būti nustatyti. Nes paimti mano, kaip fizinio asmens, ne kaip politiko, ne kaip Seimo nario, ne kaip partijos nario, sąsają su mano įmone, kur aš kiekvienais metais deklaruoju, kad esu akcininkas, kad aš dirbau iki tampant Seimo nariu, kad aš gavau atlyginimą, kad aš gavau dividendus, kad mano visos pajamos, kurias aš gyvenime turėjau paskutinius dešimt metų, būtent buvo susijusios su ta įmone – įmone, kuri dirba pelningai, ir ta įmonė man mokėjo pinigus, tas dalykas čia su partija jokių sąsajų neturi“, – komentavo R. Puchovičius.
Politikas sakė, kad „Nemuno aušrą“ finansiškai rėmė tiek, kiek leido įstatymai.
„Pagal mano praeitų metų pajamas iki 10 proc. – aš tiek ir paaukojau. Iš kur aš gavau tuos pinigus? Turbūt pas mane gyvenime buvo du variantai: arba galėjau pavogti, arba galėjau gauti iš tos įmonės, kur visus mokesčius moku. Tai turbūt logiška buvo, kad aš gavau pajamas iš tos savo įmonės, kur aš moku mokesčius – ar gyventojų pajamų mokestį, ar dividendus, ar pelno mokestį – ir paaukojau partijai, kiek man tuo metu atrodė, kad aš galiu ir noriu paaukoti“, – dėstė „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.
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„Dabar susieti „Nemuno aušrą“ su mano įmone atrodo biškį juokinga. Na, bet aišku, VRK turi tokią teisę, turi teisę parašyti tokį projektą, o mes turime teisę gintis. VRK turi teisę priimti sprendimą. Jeigu tas sprendimas bus ne į mūsų pusę, tai partija turi teisę skųsti tą sprendimą. Jeigu tai bus naudingas, į mūsų pusę sprendimas, pamiršti, kaip kokį nesusikalbėjimą“, – pridūrė R. Puchovičius.
Spręs, ar pripažinti pažeidimus
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VRK ketvirtadienį spręs, ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus „Nemuno aušrai“ bei R. Žemaitaičiui dėl galimo 2024 metų Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis.
Komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Be to, įstatymą partija galėjo pažeisti priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK nustatė taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ galėjo finansuoti 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį, tai yra partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą R. Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti. Politikas yra vienintelis abiejų šių įmonių akcininkas.
Pastarasis tarpininkavo ir pervedant bendrovės „Tvari statyba“ lėšas (4,5 tūkst. eurų) R. Žemaitaičio prezidento rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
VRK tyrimu taip pat nustatyta, kad „Nemuno aušra“ galėjo priimti ir panaudoti per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Bendra jų suma sudaro 4,3 tūkst. eurų.
Tarp tokių asmenų yra ir R. Puchovičiaus sutuoktinė Eva Puchovič, sumokėjusi 1,5 tūkst. siekusį nario mokestį iš vyro gautų bendrovės „Tvari statyba“ lėšų. Taip pat politiko tėvas Edvardas Puchovičius, sumokėjęs 2,5 tūkst. eurų nario mokestį R. Puchovičiaus gautomis lėšomis, mat jo banko sąskaitos likutis buvo nepakankamas.
VRK siūlo nustatyti, kad „aušriečių“ vicepirmininkas, tarpininkaudamas ir pervesdamas savo arba iš juridinių asmenų gautas lėšas tretiesiems asmenims, kad jie šias lėšas sumokėtų kaip nario mokestį politinei partijai, „Nemuno aušra“ finansuoti pažeidė Politinių organizacijų įstatymą. Pažeidimą siūloma pripažinti ir E. Puchovič, E. Puchovičiui bei Pauliui Kazilioniui. Tiesa, R. Puchovičiui siūloma pripažinti ir Rinkimų kodekso pažeidimą.
Rinkimų kodekso ir Politinių organizacijų įstatymo pažeidimus dėl šios priežasties siūloma pripažinti ir „Nemuno aušrai“.
Tuo metu R. Žemaitaičiui siūloma pripažinti šiurkščius Rinkimų kodekso pažeidimus 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių.
Neteko pusmečio dotacijos
ELTA primena, jog VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų. Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas.
VRK taip pat nurodė R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei grąžinti partijai atitinkamai 26 776 bei 15 349 eurus.
Nemuno aušraVyriausioji rinkimų komisija (VRK)Robert Puchovič
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