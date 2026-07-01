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TS-LKD Seime registruoja nutarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos

2026 m. liepos 1 d. 12:25
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovai Laurynas Kasčiūnas ir Dainius Kreivys parlamente registruoja nutarimo projektą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo.
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Kaip teigiama pranešime, dokumentu siekiama įpareigoti Vyriausybę ir Krašto apsaugos ministeriją (KAM) pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos, visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos.
L. Kasčiūnas ir D. Kreivys, pristatydami koncepciją, pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra vienas silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Teigiama, kad, reaguojant į besikeičiančias grėsmes ir Ukrainos karo pamokas, dabartinių valstybės pastangų ir investicijų nepakanka.
Pasak Seimo TS-LKD frakcijos seniūno L. Kasčiūno, parlamente būtina patvirtinti daugiasluoksnę oro gynybos koncepciją ir pasiūlyti Vyriausybei ir KAM ja vadovautis, įsigyjant ginkluotę.
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„Dar turime du posėdžius, likusius šioje (pavasario – ELTA) sesijoje, TS-LKD frakcijos vardu prašysime, kad į vieną iš jų nutarimas dėl daugiasluoksnės oro gynybos būtų įtrauktas. Jeigu koncepcija bus patvirtinta, iš esmės valstybė turės įsivertinti iš naujo savo visą karinių įsigijimų politiką“, – pranešime cituojamas L. Kasčiūnas.
„Esame pasirengę šią koncepciją asmeniškai pristatyti ir naujajam ministrui pirmininkui bei ieškoti bendrų sprendimų dėl valstybės resursų paskirstymo“, – teigia jis.
Šio nutarimo pagrindas – TS-LKD frakcijos birželio 16 d. pristatytas daugiasluoksnės oro gynybos projektas „Lietuvos dangaus skydas“, kuris, kaip teigiama pranešime spaudai, pagrįstas ne pavieniais oro gynybos pirkimais, o vientisos nacionalinės oro gynybos architektūra.
Prezidentas Gitanas Nausėda savo metiniame pranešime pažymėjo, kad šaliai reikia efektyvios oro gynybos, apimančios ir gynybą nuo dronų.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)oro gynybakrašto apsauga
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