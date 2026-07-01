V. Kondratovičius tikina priekaištų iš M. Sinkevičiaus neišgirdęs: gal dirbsiu, o galbūt ne

„(Priekaištų – ELTA) nebuvo, bet čia yra pirmininko sprendimas, kuris formuoja komandą pagal savo bendrus dalykus. Tai jo sprendimas, koks bus, toks ir bus“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė V. Kondratovičius.
„Yra ir tikimybė, yra ir netikimybė. Galima tikėtis, kad galėsiu dirbti, galima tikėtis, kad ne. Šiandien matysime“, – pridūrė jis.
Laikinasis ministras tvirtino, jog susitikimas nebuvo skirtas įtikinti partijos pirmininką, jog šis leistų ir toliau eiti pareigas.
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„Nebuvo tikslo įtikinti ar neįtikinti. Tikslas galbūt buvo plačiau pristatyti sritį ir tiek“, – pažymėjo laikinasis Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Tuo metu klausiamas, kaip vertina politiniuose kuluaruose galimu kandidatu į VRM vadovo postą įvardijamą socialdemokratą Martyną Katelyną, V. Kondratovičius nuo komentarų susilaikė.
„Aš negaliu vertinti, tegul premjeras vertina. Jeigu premjeras teikia, reiškia, premjeras mano, kad (M. Katelynas – ELTA) susitvarkys“, – kalbėjo jis.
Laikinasis VRM vadovas nekomentavo ir 2021 m. skelbto, dabar jau ištrinto, M. Katelyno įrašo, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo palyginti su Baltarusijos „OMON“.
Kaip skelbė „Delfi“, tais metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone. Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti įvažiavimą į poligoną, todėl policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga. Būtent remdamasis šiuo epizodu M. Katelynas „Facebook“ kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo „OMON“.
„Negaliu komentuoti. Kažką esu skaitęs, bet nežinau turinio, konteksto, man sunku atsakyti. Aišku, visada kažkoks vienas pasisakymas gali būti įvairiai traktuojamas, tai čia visaip būna“, – tikino V. Kondratovičius.
M. Sinkevičius antradienį komentavo, jog vis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl laikinojo vidaus reikalų ministro V. Kondratovičiaus ateities. Vis tik politikas tikina su partijos vicepirmininku M. Katelynu, kuris viešoje erdvėje įvardijamas kaip galima alternatyva V. Kondratovičiui, kol kas kalbėjęs tik telefonu.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Vladislavas KondratovičiusVidaus reikalų ministerija (VRM)Mindaugas Sinkevičius
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