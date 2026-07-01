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VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje vėl nefiksuota

2026 m. liepos 1 d. 08:30
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta.
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Neteisėtų migrantų nefiksuota antrą parą iš eilės.
Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai antradienį į savo šalį neįleido 68 užsieniečių.
Lenkijos pareigūnai pirmadienį, kaip ir ankstesnėmis dienomis, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 869.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,4 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)BaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis

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