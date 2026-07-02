„Laisviečiai“ protestuoja prieš M. Katelyno kandidatūrą į VRM vadovus: jo pasiaiškinimai neįtikina

„Šito kandidato siūlymas ir tvirtinimas dar kartą parodo, kad prezidentas nebetaiko absoliučiai jokių principų kandidatams į ministrų postus“, – žurnalistams Daukanto aikštėje teigė V. Mitalas.
„Iš šono atrodo, kad žmogus, kuris lygino Lietuvos pareigūnus su omonininkais ir dabar gali būti už jų gerbūvį ir visų Lietuvos žmonių saugumą atsakingas, turėtų būti per patrankos šūvį nuo vidaus reikalų ministro posto“, – sakė jis.
„Laisvietis“ taip pat kritikavo ir M. Katelyno vadybinės patirties stoką.
Mano, kad klausimų sukėlęs M. Katelynas nėra vienintelis kandidatas į šį postą: problema yra kitur
„Yra siūlomi bet kokie žmonės, neturintys jokios vadybinės patirties ir neturintys patirties toje srityje, už kurią jie gali būti atsakingi“, – pabrėžė V. Mitalas.
Į protestą atvyko apie 15 žmonių, aikštėje pastatyta ir pripučiama guminė figūra su prezidento Gitano Nausėdos veidu.
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Dalis protestuotojų laikė plakatus kaip „Prezidente, pasakykite NE Katelynui“, „Ar VRM reikia lyderystės, ar kraštutinumų“ ir „Ar ministru skirsite žmogų, kuris Lietuvos pareigūnus lygino su Baltarusijos „OMON?“.
Prie protesto prisijungė ir už migrantų teises kovojantys „Sienos“ grupės atstovai.
Neįtikina kandidato pasiaiškinimai
Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, 2021 m. M. Katelynas paskelbė įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo lyginami su Baltarusijos „OMON“. Tiesa, šis įrašas jau ištrintas.
Tais metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone. Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti įvažiavimą į poligoną, todėl policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga. Būtent remdamasis šiuo epizodu M. Katelynas socialiniame tinkle „Facebook“ kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo „OMON“.
Pats kandidatas po susitikimo su prezidentu trečiadienį žurnalistams tvirtino, jog šios jo mintys buvo ištrauktos iš konteksto ir kad pasisakymais, kuriuose pareigūnus lygino su Baltarusijos „OMON“, jis kritikavo tuometę Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybę.
Tiesa, M. Katelynas kritikuotas ir dėl to, kad palaikė siūlymą leisti prieš migrantus naudoti „mirtinas priemones“. Tačiau pats politikas aiškino, kad tokiu būdu norėjo išsakyti mintį, jog pareigūnams turi būti suteikta teisė panaudoti ginklą, jei gresia pavojus jų pačių gyvybėms.
Savo ruožtu V. Mitalas teigia, jog nepaisant bandymų nuplauti šiuos pasisakymus, M. Katelynas vis tiek neturi kompetencijų ir nekelia pasitikėjimo.
„Lietuviškai šnekant, tai yra vartymasis iš vienos situacijos. Jie (pasiaiškinimai – ELTA) manęs visiškai neįtikina, nes mes kalbame apie ministro postą ministerijoje, kuri dabartinėje Lietuvoje yra viena svarbiausių“, – tvirtino „laisvietis“.
„Nepriklausomai nuo to, ką jis dabar mano apie savo buvusius pasisakymus ir kaip ketina juos balinti, ir kaip prezidentas gali jį užstoti, žmogus neturi reikiamos patirties. Ir jis parodė tai savo ankstesnėje veikloje ir savo politinėje veikloje, kad neturi tinkamų vertybių. Lietuvos pareigūnai negalėtų iš principo juo pasitikėti, kaip negalėtų ir Lietuvos žmonės“, – akcentavo V. Mitalas.
Kaip skelbta, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis komentavo, jog šalies vadovui M. Katelynas paliko neblogą įspūdį ir pasirodė kaip rimtas pretendentas šios srities ministerijos vadovo pareigoms užimti.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininką Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Pagal koalicinę sutartį, Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos priskirtos Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“. Ji į šių ministerijų vadovus deleguoja parlamentarus Luką Savicką, Liną Kukuraitį ir Kęstutį Mažeiką.
Kita valdančiosios koalicijos partnerė – Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija – naujojoje Vyriausybėje išlaikė Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Joms toliau vadovauti turėtų Rita Tamašunienė ir Edvinas Grikšas.
Martynas KatelynasLaisvės partijaVidaus reikalų ministerija (VRM)
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