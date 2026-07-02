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Buvusio Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovo D. Radzevičiaus šeimoje – netektis (1)

2026 m. liepos 2 d. 13:57
Lrytas.lt
Buvęs ilgametis Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) prezidentas Dainius Radzevičius paskelbė apie skaudžią netektį šeimoje.
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Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Mūsų tėčiui, seneliui, proseneliui, broliui, draugui Leonas Radzevičius šiandien baigėsi gyvenimo kelionė šiame pasaulyje. Jis tikrai gyveno, nuoširdžiai džiaugėsi net mažais dalykais, kovojo ir net išmoko gyventi su sunkia liga. Iir visada apie viską mokėjo juokauti... O šiandien ramiai išėjo... Visi, kam jis buvo ir liko brangus, galėsite atsisveikinti su tėčiu Vilkaviškyje liepos 10–11 dienomis, o po to jis atguls amžino poilsio Alvito kapinėse. Apie viską.detaliai pranešime artimiausiomis dienomis“, – nurodė D. Radzevičius.
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Dainius Radzevičiusnetektis

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