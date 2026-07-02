Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Mūsų tėčiui, seneliui, proseneliui, broliui, draugui Leonas Radzevičius šiandien baigėsi gyvenimo kelionė šiame pasaulyje. Jis tikrai gyveno, nuoširdžiai džiaugėsi net mažais dalykais, kovojo ir net išmoko gyventi su sunkia liga. Iir visada apie viską mokėjo juokauti... O šiandien ramiai išėjo... Visi, kam jis buvo ir liko brangus, galėsite atsisveikinti su tėčiu Vilkaviškyje liepos 10–11 dienomis, o po to jis atguls amžino poilsio Alvito kapinėse. Apie viską.detaliai pranešime artimiausiomis dienomis“, – nurodė D. Radzevičius.
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D. Radzevičius LŽS vadovavo nuo 2003 metų iki 2025-ųjų.
Pernai D. Radzevičius tapo Žurnalistų etikos inspektoriumi.