G. Nausėda: nematau jokių požymių, kad K. Budrys negalėtų toliau eiti savo pareigų

„Kiek aš žinau, vakar K. Budrys buvo susitikęs su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Pokalbis buvo konstruktyvus, nematau jokių požymių, kad ponas K. Budrys negalėtų toliau eiti savo pareigų“, – Prezidentūroje vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo G. Nausėda.
„Žinoma, lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad Vyriausybės programos ta dalis, kuri yra susijusi su santykių su Kinija normalizavimu, būtų pasiekta tam tikra pažanga ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių“, – pabrėžė jis.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pirmadienį kritikavo galimą K. Budrio ateities poste ir Kinijos klausimų susiejimą.
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Jis tuomet teigė, kad diplomatijos vadovas turės „laikyti egzaminą Pekine, kad gautų palaiminimą toliau eiti pareigas“.
Vis tik, prezidentas tikina, kad tokie pareiškimai jam skamba komiškai.
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„Kai kas mėgina interpretuoti, kad mes savotiškai pono K. Budrio likimą sukabiname su Kinijos vadovybe. Atleiskite, man tai tikrai kelia šypseną, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia K. Budrio likimą. Sutikite, tai truputį atrodo komiškai“, – dėstė šalies vadovas.
ELTA primena, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, būsimasis premjeras M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Savo ruožtu prezidentas G. Nausėda jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą. Tačiau taip pat tikino, jog K. Budrio ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais. Tiesa, vėliau šalies vadovas teigė, kad K. Budrys yra pagrindinis kandidatas šias pareigas užimti ir naujoje Vyriausybėje.
Gitanas NausėdaKęstutis BudrysVyriausybė
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