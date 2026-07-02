„M. Katelynas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali – nepatikti. Tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje kalbėjo prezidentas.
Ketvirtadienį prie Prezidentūros rūmų opozicinė Laisvės partija rengia protestą prieš M. Katelyno skyrimą ministru. Politikas kritikuojamas dėl to, kad anksčiau Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos „OMON“, pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti „mirtinas priemones“.
G. Nausėda šio protesto nesureikšmino.
Mano, kad klausimų sukėlęs M. Katelynas nėra vienintelis kandidatas į šį postą: problema yra kitur
„Prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mus pamalonindavo picomis, kartais – protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis“, – komentavo jis.
Taip pat prezidentas atmetė svarstymus, esą M. Katelyno kandidatūros teikimas gali būti savotiški mainai su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi dėl to, kad postą išsaugotų laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
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Dėl praeityje paskelbtų pasisakymų apie migrantus ir pareigūnus kritikuojamas M. Katelynas teigia, kad šios jo mintys buvo ištrauktos iš konteksto. Pasak politiko, pasisakymais, kuriuose pareigūnus lygino su Baltarusijos „OMON“, jis kritikavo tuometę Vidaus reikalų ministerijos vadovybę.
„Tas visas reikalas yra ištrauktas iš konteksto. (...) Problema buvo, kad tuo metu Lietuva susidūrė su neregėto masto hibridine ataka. Visi puikiai žinome, kiek migrantų tuomet nevaldomai plūdo į Lietuvą, visi žinome protestą, kuris vėliau virto riaušėmis prie Seimo, visą bendrą situaciją dėl COVID ribojimų. Mano kritika buvo nukreipta ne į pareigūnų veiksmus, o į tuometinį VRM vadovybės elgesį ir bandymą spręsti tą krizę“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu teigė kandidatas į vidaus reikalų ministrus.
Pasidėjo ministrų atranka
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką M. Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Pagal koalicinę sutartį, Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos priskirtos Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“. Ji į šių ministerijų vadovus deleguoja parlamentarus Luką Savicką, Liną Kukuraitį ir Kęstutį Mažeiką.
Kita valdančiosios koalicijos partnerė – Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija – naujojoje Vyriausybėje išlaikė Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Joms toliau vadovauti turėtų Rita Tamašunienė ir Edvinas Grikšas.
VyriausybėGitanas NausėdaMartynas Katelynas
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