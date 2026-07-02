Pats M. Sinkevičius iki šiol nėra viešai atskleidęs, ką ketina teikti į Aplinkos ministeriją ir kad jau galutinai apsisprendė pakeisti dabartinį finansų ministrą, socialdemokratą Kristupą Vaitiekūną.
Į finansų ministrus teikiamas T. Valys šiuo metu eina užsienio reikalų viceministro pareigas.
Ši kandidatūra nustebino ir pačius socialdemokratus.
M. Sinkevičiaus „skeletai spintoje“: faktai ar politinė kova?
Šaltinių teigimu, daliai „socdemų“ kilo klausimas, kas apskritai yra T. Valys ir ar toks perstumdymas iš tiesų reikalingas – kilo abejonių dėl šio kandidato lojalumo, nes anksčiau jis į rinkimus ėjo tiek su valstiečiais, tiek su demokratais, buvo šios partijos Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotojas. Vėliau iš partijos išstojo, skelbė, kad išvis traukiasi iš politikos.
T. Valys dirbdamas Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovybėje yra atsakingas už ekonominę diplomatiją, eksporto ir užsienio investicijų skatinimą, ekonominio saugumo politiką, užsienio prekybos politiką, gynybos pramonės vystymo iniciatyvas ir diasporos stiprinimą.
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Lrytas žiniomis, naujiena apie šią kandidatūrą sukėlė nemažą šoką pačioje Finansų ministerijoje, kurioje T. Valys vertinamas gana kontroversiškai.
O į aplinkos ministres teikiama I. Andriulaitytė atstovaudama LSA Briuselyje užsiima Europos Sąjungos (ES) klausimais bei tarptautiniu bendradarbiavimu. Prezidento pokalbis su šia kandidate vyks nuotoliniu būdu.
Panašu, kad kandidato į Aplinkos ministeriją M. Sinkevičiui teko ieškoti paskutinę sekundę. Kaip skelbė Lrytas, kaip pagrindinį kandidatą LSDP prezidiumo posėdyje į šią ministeriją paskirtasis premjeras antradienį įvardijo Seimo socialdemokratą Audrių Radvilavičių, tačiau šiam greičiausiai pamaišė galimos sąsajos su medienos pramone.
Pavardės aiškėja per Prezidentūrą
Apie tai, kad keisis ir vidaus reikalų ministras, žiniasklaida trečiadienį taip pat sužinojo tik iš prezidento darbotvarkės, į kurią buvo įrašytas susitikimas su kandidatu, socialdemokratu Martynu Katelynu. Taigi Vyriausybėje neliks ir Vladislavo Kondratovičiaus.
M. Sinkevičius kandidatų pavardes pats žadėjo pateikti dar antradienį vakare, po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio, tačiau to nepadarė, nes dar neturėjo galutinio sprendimo.
Tuomet buvo pranešta, kad pavardės bus skelbiamos trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje, bet ir ji galiausiai neįvyko. Kol kas neaišku, ar įvyks ir ketvirtadienį.
Iki šiol M. Sinkevičius, kalbant apie socialdemokratams priklausančias ministerijas, viešai yra patvirtinęs tik apie pokyčius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, į kurią grįžta nueinanti premjerė Inga Ruginienė, keičianti Jūratę Zailskienę.
Taip pat trečiadienį renginyje Jonavoje žurnalistams paskirtasis premjeras pranešė, kad į Kultūros ministrus teikia ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą. Po kelių valandų kandidatas jau žygiavo į Prezidentūrą. Jis turėtų pakeisti Vaidą Aleknavičienę.
Taigi M. Sinkevičius iš viso planuoja keisti penkių iš devynių socialdemokratams priklausančių ministerijų vadovus, o iš tų penkių trijų pavardės paaiškėjo tik iš prezidento darbotvarkės.
Prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusKristupas Vaitiekūnas
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