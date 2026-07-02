G. Nausėda sako, kad K. Budrys dirbs ir naujojoje Vyriausybėje

Nors paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai dar neįvardijo, ar K. Budrys liks dirbti jo formuojamame ministrų kabinete, G. Nausėda aiškina, kad laikinojo ministro vietoje dabar būtų labai laimingas, mat turbūt apie jį šios Vyriausybės formavimo procese kalbama daugiausiai. Be to, kaip pridūrė, šis politikas dirbs trečioje Vyriausybėje iš eilės.
„Yra daugybė kitų labai svarbių pozicijų ir daug naujų kandidatų, nes ponas K. Budrys jau dirbs trečiojoje Vyriausybėje iš eilės“, – interviu LRT laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį komentavo prezidentas.
„Ką gi, užsienio politika, be jokios abejonės, yra svarbi. Sutelktas darbas tiek prezidento, tiek ministro, tiek ministro pirmininko, be jokios abejonės, yra būtinas. Chemija yra toks dalykas, su kuriuo galima gyventi. Aš, tiesą sakant, ne visada tikiu pasakymais, kad chemija nesuderinama ar kažkokie kiti dalykai nesuderinami. Viskas priklauso nuo to, kokius tikslus sau keliame. Užsienio politikos tikslai yra patikrinti ir jie yra išbandyti, jie veikia. Lietuva yra aktyvi regiono procesų dalyvė. Taip turi būti ir toliau“, – kalbėjo jis.
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G. Nausėda sakė, kad jam iki galo nebuvo paaiškinta, kodėl K. Budrio kandidatūra kelia tiek klausimų socialdemokratams. Jis sutiko, kad dėl kai kurių Vyriausybės programos punktų galima būtų padaryti daugiau ir pereiti nuo deklaracijų prie darbų.
„Vis dėlto esame suinteresuoti normalizuoti santykius su Kinija ne tam, kad, sakykime, užmegztume itin emociškai artimus santykius, bet kad turėtume tam tikrą absoliutų diplomatinį minimumą. Šiuo metu neturime net ir to. Diplomatiniai santykiai beveik visiškai nutrūkę, todėl žingsnis po žingsnio galima būtų mėginti tuos santykius atkurti. Galbūt pradedant nuo laikinųjų patikėtinių lygio ir po to einant link normalaus ambasados darbo atkūrimo“, – sakė valstybės vadovas.
ELTA primena, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, būsimasis premjeras M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Savo ruožtu prezidentas G. Nausėda jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą. Tačiau taip pat tikino, jog K. Budrio ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais. Tiesa, vėliau šalies vadovas teigė, kad K. Budrys yra pagrindinis kandidatas šias pareigas užimti ir naujoje Vyriausybėje.
Gitanas NausėdaPrezidentūraKęstutis Budrys
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