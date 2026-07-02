J. Olekas pateikė projektą dėl R. Šukio atleidimo iš Seimo vicepirmininko pareigų

Kaip teigiama Seimo nutarimo projekte, liepos 1 dieną R. Šukys pateikė atsistatydinimo prašymą.
J. Oleko ir E. Gentvilo diskusija: M. Sinkevičiaus reputacija nepriekaištinga?
R. Šukys Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas eina nuo 2025 m.
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