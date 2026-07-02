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J. Olekas pateikė projektą dėl R. Šukio atleidimo iš Seimo vicepirmininko pareigų

2026 m. liepos 2 d. 15:09
Vilius Narkūnas, ELTA
Seimo pirmininkas Juozas Olekas užregistravo nutarimo projektą, kuriame numatyta atleisti „Nemuno aušros“ deleguotą Seimo pirmininko pirmąįį pavaduotoją Raimondą Šukį iš pareigų jam atsistatydinus.
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Kaip teigiama Seimo nutarimo projekte, liepos 1 dieną R. Šukys pateikė atsistatydinimo prašymą.

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R. Šukys Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas eina nuo 2025 m.
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Juozas OlekasRaimondas ŠukysSeimo vicepirmininkas

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