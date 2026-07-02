„Išgirdau, man atrodo, vakar, kai tos naujienos pasirodė, tada ir išgirdau“, – Eltai ketvirtadienį sakė K. Vaitiekūnas, o perklaustas, ar žinią išgirdo iš paties Mindaugo Sinkevičiaus, jis patvirtino apie tai sužinojęs iš žiniasklaidos.
„Toliau atostogausiu – graži, šilta vasara, manau, kad reikia šiek tiek pailsėti, pagalvoti, tada apsispręsti, tikrai nėra, kur skubėti. Net jei ir gaučiau (darbo pasiūlymų – ELTA), ramiai pagalvočiau“, – tikino laikinasis ministras, pridūręs, kad kol kas pasiūlymų nėra sulaukęs.
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K. Vaitiekūnas teigė naująjį kandidatą T. Valį labai mažai pažįstantis, tik kelis kartus su juo bendravęs, todėl negalėjo įvertinti jo kompetencijų eiti finansų ministro pareigas.
„Sunku prognozuoti, bet akivaizdu, kad (M. Sinkevičius – ELTA) mato kaip lygiavertį kandidatą, tai labai gerai, kad turi, iš ko pasirinkti“, – tikino jis.
Apie tai, kad į finansų ministrus bus teikiamas T. Valys, o į aplinkos ministrus – Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė ES Ieva Andriulaitytė, ketvirtadienį oficialiai pranešė prezidentas Gitanas Nausėda.
Paskirtasis premjeras M. Sinkevičius viešai dar nepristatė siūlomos ministrų kabineto sudėties.
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Ūla Klimaševska (ELTA)
Kristupas VaitiekūnasGitanas NausėdaTaurimas Valys
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