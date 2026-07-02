„Kalbėjome, be abejo, apie tai, uždaviau tuos pačius klausimus, uždaviau tuos pačius klausimus, kuriuos uždavė žiniasklaida, atsakymai buvo pateikti. Kas man svarbiausia šioje situacijoje – kad nebūtų naudojami resursai asmeniniam praturtėjimui“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Tai, kad žmogus nusiperka sklypą ir parduoda jį po to brangiau, savaime nėra nusikaltimas – nusikaltimas būtų, jeigu tam būtų dedamos specialios pastangos pasinaudojant savo administraciniu (mero – ELTA) resursu, bet tokios intencijos iš pono Sinkevičiaus elgesio neįžvelgiau“, – pridūrė jis.
Apie M. Sinkevičiaus sklypo įsigijimo ir pardavimo aplinkybes skelbė LRT Tyrimų skyrius.
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Tyrimo duomenimis, 2024 m. sausį Vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Toks Vyriausybės sprendimas buvo priimtas įgyvendinant Nacionalinės žemės tarnybos reformą.
Vienas iš valstybės parduotų sklypų buvo Jonavos centrinėje Jono Basanavičiaus gatvėje.
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Kaip skelbiama, šį sklypą Jonavoje M. Sinkevičius, būdamas meru, 2024 m. gegužę iš valstybės įsigijo pasiūlęs tiek pat, kokia buvo pradinė aukciono kaina – už 11,67 tūkst. eurų, jis buvo vienintelis aukciono dalyvis.
Minėtą sklypą iš mero M. Sinkevičiaus 2025 m. už 55 tūkst. eurų įsigijo Jurbarko bendrovė „Fondatum“. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo „darbietis“ Viktoras Uspaskichas.
LRT Tyrimų skyriaus teigimu, 38,2 aro sklype, esančiame Jonavos J. Basanavičiaus gatvėje, dabar stovi „Fondatum“ priklausanti automobilių plovykla „Smart Wash“.
Pats paskirtasis premjeras M. Sinkevičius tikina, kad sklypą įsigijo kaip eilinis pilietis ir nesikišo į sprendimų priėmimą.
Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės atstovė spaudai Jovita Stanevičiūtė portalui atsakymuose raštu nurodė, kad savivaldybė nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su sklypo J. Basanavičiaus gatvėje pardavimu.
Vis dėlto, LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad sklypas pardavimui pradėtas ruošti 2022 metų pradžioje.
Skelbiama, kad vasario 10 dieną Jonavos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas inicijavo sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, o tai, anot tyrimą atlikusių žurnalistų, buvo pirmas žingsnis parduodant sklypą.
Paskirtasis premjeras dabar socialdemokratą V. Majauską įvardija kaip geriausią kandidatą pakeičiant jį Jonavos mero poste.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas ėjo 2011 m. – 2016 m., taip pat jas eina ir nuo 2019 m.
Gitanas NausėdaPrezidentūraMindaugas Sinkevičius
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