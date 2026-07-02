Po J. Šuklino mirties – netikėtas posūkis: į Seimą veržiasi E. Vaitkus

„Praėjus vos vienai dienai po rinkimų datos paskelbimo, VRK jau sulaukė dokumentų iš pirmųjų politinės kampanijos dalyvių, kurie planuoja kelti kandidatūras rudenį vyksiančiuose pirmalaikiuose Lietuvos Respublikos Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje“, – teigiama VRK pranešime.
Anot VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėjos Mildos Pocevičiūtės, reikalingus dokumentus trečiadienio vakarą pateikė ir šiuose rinkimuose planuojantis išsikelti E. Vaitkus.
Šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai.
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VRK informuoja, kad politinės kampanijos dalyvių registracija vyks iki liepos 13 d. imtinai.
„Visos rinkimų politinės kampanijos pajamos ir išlaidos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų registruojami finansavimo apskaitos žiniaraštyje, šie duomenys skelbiami VRK interneto svetainėje“, – nurodo VRK.
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Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino jo Seimo nario mandatą.
Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Eduardas VaitkusJevgenijus ŠuklinasLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
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