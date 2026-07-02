„Sritis tikrai yra kompleksinė, kandidatė turi (…) įvairios patirties bendradarbiaujant su institucijomis, atstovaujant savivaldybių klausimus, (…) apibendrinant kandidatės patirtį, akademinę patirtį ir darbo savivaldoje patirtį, (…) yra daug sinergijos, kuri gali būti tinkamai panaudota“, – ketvirtadienį po prezidento nuotolinio susitikimo su kandidate į ministres sakė jis.
„Sinergija, kandidatės patirtis darbe su savivaldybėmis, išmanymas savivaldybių lygmens problemų, kurios didžiąją dalimis yra ir horizontaliai kuruojamos Aplinkos ministerijos. (…) Tas išmanymas praktinių problemų savivaldybės lygmens gali duoti teigiamą impulsą“, – aiškino patarėjas.
R. Dilbos teigimu, socialdemokratų kandidatė iki šiol prezidentui nebuvo pažįstama.
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Patarėjas pažymėjo, kad I. Andriulaitytės patirtis atstovaujant Lietuvai aktualius klausimus ES lygmeniu yra svarbi artėjant šalies pirmininkavimui ES Tarybai, kai bus ypač reikšmingi aplinkos apsaugos srities klausimai.
Jo teigimu, prezidentas kėlė klausimus dėl Miškų įstatymo priėmimo, būsto prieinamumo problemas, ypač regionuose, ministerijai rengiant nacionalinę būsto strategiją, taip pat būdus greitinti renovacijos tempus, teritorijų planavimo, vandentvarkos klausimus.
Pasak R. Dilbos, šios dienos susitikime prezidentas siekė išgirsti kandidatės poziciją įvairiais sektoriui aktualiais klausimais.
„Nekomentuosiu šiandien apie (kandidatės – ELTA) pasirengimą ar nepasirengimą, tiesiog prezidentas turėjo galimybę išklausyti, užduoti klausimus, išgirsti kandidatės nuomonė ir prezidentas priims sprendimą (tvirtinant visą kabinetą – ELTA)“, – sakė R. Dilba.
Mato poreikį institucijos auditui
Paskirtajam ministrui pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad naujieji ministrai turėtų atlikti auditus anksčiau „aušriečių“ kuruotose ministerijose, tokį poreikį mato ir socialdemokratų kandidatė užimti aplinkos ministro pareigas Ieva Andriulaitytė, teigia Prezidentūra.
„Kandidatė įvardino, kad tokį poreikį irgi matytų“, – ketvirtadienį žurnalistams po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su I. Andriulaityte sakė vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
Tiesa, ar pati Prezidentūra mato tokį pat poreikį, R. Dilba aiškiai neatsakė.
„Reikia, kad ministrė pradėtų darbą ir įsivertinti atėjus, ar yra kažkokios žalos regimybė, ar nėra. Tada, iš pirmųjų darbo dienų, geriau matysis, ar realiai toks poreikis yra“, – kalbėjo patarėjas.
„Nemuno aušra“ pagal ankstesnę koalicinę sutartį delegavo dviejų ministerijų – Aplinkos ir Žemės ūkio – vadovus. Šias pozicijas atitinkamai užėmė Kastytis Žuromskas ir Andrius Palionis. Dabar jie dirba laikinojoje Vyriausybėje.
I. Andriulaitytė šiuo metu dirba kaip Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje, užsiima Europos Sąjungos (ES) bei tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.
Ketvirtadienį taip pat paaiškėjo, kad į naujuosius finansų ministrus yra siūlomas užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys.
Apie tai ketvirtadienį paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai dar nepristatė siūlomos ministrų kabineto sudėties. Tai, kad minėti asmenys, taip pat parlamentaras Martynas Katelynas, siūlomi į ministrus, paaiškėjo tik iš Prezidentūros pranešimų.
Prezidentas šį antradienį pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, kandidatūrai pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Aplinkos ministerijai dabar likinai vadovauja „aušriečių“ anksčiau deleguotas Kastytis Žuromskas.
Ieva AndriulaitytėLietuvos savivaldybių asociacijaAplinkos ministerija
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