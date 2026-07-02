R. Kaunas apie dronų interceptorių prototipus: pirmiau turime apmokyti savo karius, tada įsigysime daugiau

„Mums tai yra prototipas ir kariuomenei tai yra prototipas, nes mes nenaudojame tokios ginkluotės. Mums reikia apmokyti savo karius ta ginkluote naudotis. Kaip pavyzdys, „Merops“ interceptorius – mes visi žinome, kad jis veikia, aš pats mačiau, kaip jis veikia, savo akimis stebėjau, kaip jis numuša „Shahed“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė R. Kaunas.
„Bet mūsų kariai jais nėra naudojęsi. Vadinasi, turime įsigyti bandomąją partiją, apmokyti savo karius ir tada planavimo dokumentuose atsiras didesnių kiekių įsigijimas“, – tęsė jis.
Ministras pridūrė, kad greta to stiprinami ir detekciniai gebėjimai.
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„Kaip esu minėjęs anksčiau, radarai, kurie yra jau Lietuvoje, diegiami Lietuvos kariuomenės inžinerinio bataliono pajėgumais, kad galėtume greičiau juos dislokuoti reikiamose vietose“, – pabrėžė R. Kaunas.
Kaip skelbta, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pranešė, jog vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomuosius interceptorių prototipus.
Tiesa, jis pabrėžė ir tai, kad jeigu į šalies oro erdvę įskristų dar vienas bepilotis orlaivis, šios priemonės būtų panaudotos.
Keliose apskrityse skelbtas oro pavojus
ELTA primena, kad pastarąjį kartą, gegužės 21 d., Utenos apskrityje buvo skelbtas oro pavojus. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus.
Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas ir Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse.
Robertas KaunasdronasLietuvos kariuomenė
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