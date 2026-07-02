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Seimo kanceliarija pradėjo nuo karo nukentėjusių Ukrainos Aukščiausiosios Rados darbuotojų sveikatinimo iniciatyvą

2026 m. liepos 2 d. 10:57
Seimo kanceliarija pradeda naują paramos Ukrainai iniciatyvą – bendradarbiaujant su „Eglės“ sanatorija Lietuvoje bus sudarytos galimybės gauti sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugas karo padarinius patyrusiems Ukrainos Aukščiausiosios Rados darbuotojams ir jų šeimų nariams.
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Kaip sakoma pranešime spaudai, iniciatyva kilo, kai Seimo kancleris Algirdas Stončaitis Osle susitiko su kitų Baltijos ir Šiaurės šalių bei Ukrainos parlamentų kancleriais. Ukrainos Aukščiausiosios Rados kancleris kreipėsi į kolegas su prašymu pakviesti Aukščiausiosios Rados darbuotojus su jų šeimos nariais pailsėti nuo karo Baltijos ir Šiaurės šalyse.
Įgyvendindama šią iniciatyvą, Seimo kanceliarija kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, sanatorijas, poilsio ir reabilitacijos centrus, kviesdama prisidėti prie nuo karo nukentėjusių Ukrainos Aukščiausiosios Rados darbuotojų ir jų šeimų sveikatinimo Lietuvoje.
„Eglės“ sanatorija neatlygintinai suteikė 50 lovadienių sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugų paketą.
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„Prie iniciatyvos prisidėjo ir Palangos miesto savivaldybė, pasiūliusi svečiams iš Ukrainos galimybę nemokamai apsilankyti miesto muziejuose, galerijose ir kituose kultūros bei lankytinuose objektuose“, – nurodė Seimo kanceliarija.
A. Stončaitis ketvirtadienį susitiks su pirmuoju šios iniciatyvos dalyviu – Ukrainos Aukščiausiosios Rados darbuotoju Viktoru Morozovu, į Lietuvą atvykusiu kartu su šeima. Jis yra Mariupolio gamyklos „Azovstal“ gynėjas, daugiau kaip septynis mėnesius kalintas Rusijoje.
„Lietuvos parama Ukrainai neapsiriboja politiniais sprendimais ar humanitarine pagalba. Ji reiškiasi ir konkrečiais darbais, kurie padeda žmonėms sveikti, grįžti į visavertį gyvenimą ir pajusti, kad už tūkstančių kilometrų yra bendruomenė, kuri rūpinasi, supranta ir palaiko“, – pabrėžė Seimo kancleris.
Seimo kanceliarijaUkrainos Aukščiausioji RadaAlgirdas Stončaitis

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