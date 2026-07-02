VRK iki liepos pabaigos atidėjo klausimą dėl galimų „Nemuno aušros“ ir Žemaitaičio šiurkščių pažeidimų

Prie klausimo svarstymo komisija ketina grįžti liepos 30 dieną.
Tokiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
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Be to, įstatymą partija galėjo pažeisti priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ galėjo finansuoti 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį, tai yra partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių.
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Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti. Politikas yra vienintelis abiejų šių įmonių akcininkas.
Kaip nurodoma VRK tyrime, jis tarpininkavo ir pervedant bendrovės „Tvari statyba“ lėšas (4,5 tūkst. eurų) R. Žemaitaičio prezidento rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
VRK tyrimu taip pat nustatyta, kad „Nemuno aušra“ galėjo priimti ir panaudoti per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Bendra jų suma sudaro 4,3 tūkst. eurų.
Tarp tokių asmenų yra ir R. Puchovičiaus sutuoktinė Eva Puchovič, sumokėjusi 1,5 tūkst. siekusį nario mokestį iš vyro gautų bendrovės „Tvari statyba“ lėšų. Taip pat politiko tėvas Edvardas Puchovičius, sumokėjęs 2,5 tūkst. eurų nario mokestį R. Puchovičiaus gautomis lėšomis, mat jo banko sąskaitos likutis buvo nepakankamas.
VRK siūlo nustatyti, kad „aušriečių“ vicepirmininkas, tarpininkaudamas ir pervesdamas savo arba iš juridinių asmenų gautas lėšas tretiesiems asmenims, kad jie šias lėšas sumokėtų kaip nario mokestį politinei partijai, „Nemuno aušra“ finansuoti pažeidė Politinių organizacijų įstatymą. Pažeidimą siūloma pripažinti ir E. Puchovič, E. Puchovičiui bei Pauliui Kazilioniui. Tiesa, R. Puchovičiui siūloma pripažinti ir Rinkimų kodekso pažeidimą.
Rinkimų kodekso ir Politinių organizacijų įstatymo pažeidimus dėl šios priežasties siūloma pripažinti ir „Nemuno aušrai“.
Tuo metu R. Žemaitaičiui siūloma pripažinti šiurkščius Rinkimų kodekso pažeidimus 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių.
Vis tik VRK siūlo atidėti klausimą dėl įpareigojimo „Nemuno aušrai“ neteisėtai gautų lėšų sumą – viso 28,5 tūkst. eurų, pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms.
Taip pat siūloma įpareigoti R. Žemaitaitį prezidento rinkimų kampanijos metu gautą neteisėto finansavimo sumą (9,5 tūkst. eurų) per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą.
Neteko pusmečio dotacijos
ELTA primena, jog VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų. Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas.
VRK taip pat nurodė R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei grąžinti partijai atitinkamai 26 776 bei 15 349 eurus.
Remigijus ŽemaitaitisRobert PuchovičNemuno aušra
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