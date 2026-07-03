Būsima Vyriausybė žada spausti Minsko režimą, kad į laisvę būtų išleisti politiniai kaliniai

„Jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš Europos Sąjungą (ES) ar Ukrainą, stiprinsime izoliaciją ir spaudimą“, – teigiama užregistruotame 21-osios Vyriausybės programos projekte.
„Spausime Baltarusijos režimą, kad būtų išleisti į laisvę politiniai kaliniai, nutraukti kankinimai, kad politiniams kaliniams būtų prieinama medicinos pagalba, o politinius kalinius gynusiems advokatams būtų atkurtos licencijos ir užtikrintas realus teisinis atstovavimas piliečiams“, – teigiama dokumente.
Be to, žadama ir toliau kelti nesaugios Astravo atominės elektrinės (AE) klausimą tarptautiniuose formatuose, bus siekiama ir Minsko atsakomybės dėl neteisėtos migracijos.
Susiję straipsniai
„Sieksime, kad Baltarusija laikytųsi aukščiausių branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų bei vykdytų tarptautinius įsipareigojimus“, – tvirtinama programoje.
„Sieksime Baltarusijos režimo atsakomybės už organizuotą neteisėtos migracijos panaudojimą, sukėlusį pavojų žmonių gyvybėms ir pažeidusį tarptautinę teisę. Stiprinsime kovą su neteisėta migracija ir kitomis hibridinėmis atakomis“, – akcentuojama dokumente.
Nauja Vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Jeigu Vyriausybės programai nepritariama arba ji grąžinama Vyriausybei patobulinti, nauja Vyriausybės programos redakcija Seimui turi būti pateikiama per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo.
Jei Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai, ši privalo atsistatydinti.
Kaip skelbta, Seime penktadienį registruotas 21-osios Vyriausybės programos projektas. 89 puslapių apimties dokumentas suskirstytas į 12 skyrių.
Penktadienį socialdemokratų lyderis, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pristatė visus kandidatus į ministrus.
M. Sinkevičiaus skyrimo į premjerus dekretą prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė antradienį.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam Ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
VyriausybėMindaugas SinkevičiusBaltarusija
Rodyti daugiau žymių