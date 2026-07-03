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Druskininkų mero Ričardo Malinausko šeimoje - netektis: mirė jo tėtis Viliumas Malinauskas

2026 m. liepos 3 d. 19:49
Lrytas.lt
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas išgyvena skaudžia netektį.
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Eidamas 84-uosius metus mirė mero tėtis Viliumas Malinauskas.
Apie skaudžią netektį „Facebook“ pranešė pats politikas. Jis įraše skyrė itin jautrius žodžius savo tėčiui.
„Sunku ir skauda.
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Šiandien Amžinybėn iškeliavo mano tėtis Viliumas Malinauskas.
Labai juo didžiavausi. Daug iš jo mokiausi. Labai mylėjau. Labai pasiilgsiu. Labai jo trūks.
Šiandien tariu paskutinį „Sudie“.
Tėti, tu visada būsi mano širdyje“, – rašė R. Malinauskas.
V. Malinausko gyvenimo ir mokslo kelias prasidėjo Skaisčiūnuose, vėliau tęsėsi tuometiniame Kapsuke (dab. Marijampolėje) bei Kvietiškio žemės ūkio technikume. Atlikęs karinę tarnybą Ukrainoje, žinių toliau sėmėsi Lietuvos veterinarijos akademijoje.
Nemaža gyvenimo dalis buvo atiduota žemės ūkiui: Radviliškio krašte jis dirbo zootechniku, vėliau prisiėmė ir ūkio vadovo atsakomybes. Gyvenimo keliams pasisukus, ramybę ir ryšį su gamta jis atrado Druskininkuose, kur kurį laiką dirbo miškų ūkio bitininku.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ryškiai atsiskleidė jo verslumas bei organizaciniai gabumai – jis ilgus metus sėkmingai vadovavo įmonėms „Madma“ ir „Hesona“.
Bene ryškiausiu jo palikimu ir drąsios vizijos įrodymu tapo 2001 metais įkurtas unikalus Grūto parkas, išgarsinęs regioną toli už jo ribų. Vyras taip pat buvo Druskininkų Rotary klubo garbės prezidentas.
Viliumas MalinauskasRičardas MalinauskasMirtis
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