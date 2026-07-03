ELTA pristato rubriką „Žinios visiems“: naujienos pateikiamos lengvai suprantama kalba

Pirmas toks sprendimas Lietuvoje
ELTA vyriausiosios redaktorės Gailės Jaruševičiūtės-Mockuvienės teigimu, tai yra pirmas toks technologinis sprendimas Lietuvoje, kai tekstai paprastinami lengvai suprantamos kalbos formatu, naudojantis dirbtiniu intelektu. Ji pabrėžia, kad kiekvieną lengvai suprantama kalba parengtą tekstą prieš publikavimą peržiūri ir patvirtina redaktorius, siekiant užtikrinti, jog naujienos išliktų tikslios bei patikimos.
„Aišku, visą laiką turi būti žmogus už visų šitų dalykų, kuris stebi, prižiūri, įsitraukia, koreguoja“, – teigė G. Jaruševičiūtė-Mockuvienė.
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Ji pasakojo, kad viešojoje erdvėje bendraujant su žmonėmis ne kartą išgirdo, jog kai kurios naujienos ir tekstai daliai žmonių yra sunkiai suprantami.
„Tada pradėjome galvoti, kokia čia ta dalis, kiek ji didelė, kiek skirtingų žmonių grupių apimanti. Bet supratome, kad problema tikrai egzistuoja, tad norisi tekstus pateikti ir kitu formatu, pateikti paprasčiau, suprantamiau“, – aiškino G. Jaruševičiūtė-Mockuvienė.
„Gavosi taip, kad mes kažkur pusiaukelėje susitikome su VDU mokslininkais. Mes turėjome idėją, jie turėjo sprendimą, o tada gavosi toks bendras mūsų projektas – jie iš technologinės pusės, mes daugiau iš redakcinės pusės, kartu bendradarbiaudami sukūrėme technologinį sprendimą, tad tiesiog iš gyvenimiško poreikio ir kilo ta idėja“, – pasakojo ji.
Sprendimas, naudingas apie 250 tūkst. žmonių
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ prisidėjo įvertinant, ar parengta informacija tikrai lengvai suprantama. Pasak šios bendrijos vadovės Ramunės Lebedytės-Undzėnienės, Lietuvoje žmonių, kuriems tokie sprendimai reikalingi, gali būti apie 250 tūkstančių.
„Lengvai suprantama kalba yra metodas, kuriuo paruošiama informacija lengvai suprantama kalba būtent žmonėms su intelekto negalia. Bet kai pradėjome žiūrėti, pasidarėme tyrimus Lietuvoje, paaiškėjo, kad ši lengvai suprantama kalba tinka tiek senjorams, tiek žmonėms, turintiems skaitymo ir suvokimo sunkumų, tiek migrantams, emigrantams. Bendrai gaunasi apie 250 tūkstančių žmonių Lietuvoje. Tai tikrai yra nemažas skaičius“, – komentavo ji.
R. Lebedytės-Undzėnienės teigimu, lengvai suprantama kalba kitose šalyse jau seniai yra žinoma.
„Pavyzdžiui, Švedijoje pirmą knygą lengvai suprantama kalba pavertė, parašė 1968 metais. Tai, kaip aš sakau, mes truputėlį atsiliekame Lietuvoje, bet dėka visų dabartinių technologinių sprendimų mes tikrai sparčiai vejamės“, – teigė bendrijos „Viltis“ vadovė.
Šį Eltos kartu su VDU mokslininkais sukurtą sprendimą pirmasis įsidiegė naujienų portalas „Delfi“.
„Mums labai svarbu, kad „Delfi“ ne tik paskelbtume visą žmonėms svarbią informaciją, bet ir kad visi norintys galėtų ją išties suprasti. Tuo labiau, kad žmonių, turinčių negalią, integracijos į visuomenę didinimas yra viena esminių „Delfi“ socialinės atsakomybės krypčių, ką rodo ir mūsų jau kelerius metus vystoma iniciatyva „(Ne)matomi“, – sakė „Delfi“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.
„Dabar džiaugiamės galėdami jiems padėti ir lengviau suprasti naujienas, taip pat tai bus naudinga užsieniečiams, silpniau mokantiems lietuvių kalbą ar dėl kitokių priežasčių turintiems skaitymo sunkumų“, – tęsė ji.
Įrankis ELTA E2R naujienų tekstus paverčia lengvai suprantama kalba, išlaikant jų faktinį tikslumą, prasmę ir svarbiausią informaciją. Sprendimas remiasi tarptautiniais prieinamumo standartais, Vilniaus universiteto lengvai suprantamos kalbos gairėmis, veikia pagal keturių akių principą ir buvo testuotas su tikslinėmis auditorijomis.
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