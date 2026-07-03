Kas pakeis S. Skvernelį: demokratų pirmininko rinkimuose – 4 pavardės

Penktadienį baigėsi terminas, iki kada Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriai galėjo kelti kandidatus į partijos pirmininko pareigas. Kaip nurodoma partijos pranešime spaudai, savo siūlomus kandidatus pateikė 46 demokratų skyriai.
40 partijos skyrių iškėlė europarlamentaro V. Sinkevičiaus kandidatūrą. Keturi partijos skyriai kandidatu siūlo L. Kukuraitį, po vieną skyrių – A. Butkevičių ir L. Savicką.
Galutinis sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko bus priimtas partijos suvažiavime, kuris vyks liepos 25 dieną.
Į ministrus deleguojamas L. Savickas įvardijo pagrindinį tikslą: Lietuva rodo lyderystę
Jo metu delegatai išrinks partijos pirmininką, jo pavaduotojus, atnaujins partijos valdymo organus.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įkurta 2022 metų pradžioje. Jos steigėjų branduolį sudarė iš Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasitraukę politikai. Nuo įkūrimo partijai vadovo Saulius Skvernelis, kuris iš šių pareigų ir partijos pasitraukė, nes figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
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V. Sinkevičius balandžio mėnesį buvo išrinktas laikinuoju partijos pirmininku.
Saulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Virginijus Sinkevičius
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