Lietuvos dienaAktualijos

Kas pakeis S. Skvernelį: demokratų pirmininko rinkimuose – 4 pavardės

2026 m. liepos 3 d. 13:10
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriai į partijos pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo Virginijaus Sinkevičiaus, parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras.
Daugiau nuotraukų (1)
Penktadienį baigėsi terminas, iki kada Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriai galėjo kelti kandidatus į partijos pirmininko pareigas. Kaip nurodoma partijos pranešime spaudai, savo siūlomus kandidatus pateikė 46 demokratų skyriai.
40 partijos skyrių iškėlė europarlamentaro V. Sinkevičiaus kandidatūrą. Keturi partijos skyriai kandidatu siūlo L. Kukuraitį, po vieną skyrių – A. Butkevičių ir L. Savicką.
Galutinis sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko bus priimtas partijos suvažiavime, kuris vyks liepos 25 dieną.

Į ministrus deleguojamas L. Savickas įvardijo pagrindinį tikslą: Lietuva rodo lyderystę

Jo metu delegatai išrinks partijos pirmininką, jo pavaduotojus, atnaujins partijos valdymo organus.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įkurta 2022 metų pradžioje. Jos steigėjų branduolį sudarė iš Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasitraukę politikai. Nuo įkūrimo partijai vadovo Saulius Skvernelis, kuris iš šių pareigų ir partijos pasitraukė, nes figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Susiję straipsniai
Po susitikimo su G. Nausėda – L. Kukuraičio komentaras

Po susitikimo su G. Nausėda – L. Kukuraičio komentaras (2)

Po G. Nausėdos susitikimo su K. Mažeika – Prezidentūros kirtis

Po G. Nausėdos susitikimo su K. Mažeika – Prezidentūros kirtis (21)

Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti K. Mažeikos žemės ūkio ministru

Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti K. Mažeikos žemės ūkio ministru

V. Sinkevičius balandžio mėnesį buvo išrinktas laikinuoju partijos pirmininku.
Saulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Virginijus Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.