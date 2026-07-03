Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl masinio Ukrainos apšaudymo

Kaip skelbiama URM pranešime, ministerija notoje griežtai smerkia visas Rusijos atakas prieš Ukrainą ir jos žmones. Ministerija pabrėžia, kad Rusija savo tolesniais agresyviais veiksmais demonstruoja nenorą užbaigti agresiją ir tęsia terorą prieš civilius Ukrainos gyventojus, kas neabejotinai yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas.
Naktį iš liepos 1 d. į 2 d. Rusijos karinės pajėgos paleido ne mažiau kaip 75 įvairių tipų raketas ir beveik 500 kovinių bepiločių orlaivių. Išpuolio metu labiausiai nukentėjo Kyjivo miestas.
Dėl šio išpuolio žuvo mažiausiai 27 civiliai Ukrainos gyventojai, bent 90 buvo sužeisti. Ukrainos gelbėjimo tarnybos iki šiol ieško žmonių po namų griuvėsiais.
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Šio išpuolio metu taip pat buvo sugriautas Ukrainos Raudonojo Kryžiaus sandėlis, kur buvo sunaikinta virš 1,5 mln. eurų vertės humanitarinės paramos. Liepos 3–iosios naktį Rusija ir toliau vykdė atakas prieš civilius. Sumų srityje esančioje Romnų bendruomenėje pataikyta į daugiabutį. Šio išpuolio metu nužudyti 4 žmonės, tarp jų – vienerių metų mergaitė ir jos mama.
URM teigimu, Lietuva nenuilstamai sieks, kad visų Rusijos prieš Ukrainą ir jos žmones vykdomų nusikaltimų sumanytojai, organizatoriai ir vykdytojai būtų nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn.
„Rusija privalo nutraukti savo agresiją, išvesti okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlyginti Ukrainai padarytus nuostolius“, – dėsto ministerija.
ELTA primena, kad birželio viduryje į URM iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota dėl Kremliaus ginkluotųjų pajėgų išpuolių prieš Ukrainos kultūros, religijos ir mokslo objektus.
Užsienio reikalų ministerija (URM)Rusijakaras Ukrainoje
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