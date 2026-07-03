M. Sinkevičiui nepavyko pasiekti lyčių pusiausvyros Vyriausybėje: nebūtų teisinga sakyti, kad tai vyriška komanda

„Aš esu už ir norėčiau, kad mano kabinete darbuotųsi daugiau moterų profesionalių, politikių lyderių“, – žurnalistams Seime penktadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
Politikas aiškino, kad jo, kaip Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko, komandoje vyrų ir moterų pavaduotojų skaičius yra vienodas.
„Man pavyko formuoti savo partinę komandą kaip partijos pirmininkui. Mes turime lygybę – vyrų ir moterų pavaduotojų skaičius sutampa. Vyriausybės formavime taip neįvyko, bet pasakyti, kad tai yra vien tik vyriška komanda, manau, nebūtų visiškai objektyvu ir teisinga“, – kalbėjo paskirtasis premjeras.
Ar su naująja Vyriausybe Lietuva pagaliau ims veikti?
Vyriausybių kaita – performavus koaliciją
Kaip skelbta, šalies vadovas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderį M. Sinkevičių paskyrė premjeru.
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M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turi pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą. Jos pristatymas parlamente numatytas antradienį.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė valstiečių frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vyriausybė
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