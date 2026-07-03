O jo dėliojimas jau spėjo sulaukti nemažai diskusijų – mat dalis pas prezidentą Gitaną Nausėdą einančių kandidatų apie tai, kad yra deleguojami į ministrus, sužino tą pačią dieną, kai kurias pavardes apskritai pranešė pats šalies vadovas.
Dėl dalies kandidatūrų, pavyzdžiui, į vidaus reikalų ministrus siūlomo „socdemo“ Martyno Katelyno, netgi spėjo įvykti protestas.
M. Sinkevičius penktadienio rytą Seime galiausiai pateikė komentarą žurnalistams, tačiau prieš pat ateidamas galutinį G. Nausėdai teikiamų ministrų sąrašą paskelbė feisbuke.
Patvirtinta: M. Sinkevičius – naujasis premjeras
„Penktadienį sudariau Vyriausybę ir pateikiau Respublikos Prezidentui ją patvirtinti. Konstitucijos 93 straipsnio 3 dalis numato, kad „Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą.“
Konstitucija numato, kad Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą, o valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus.
Tai reiškia, kad Vyriausybė negali būti atskirų ministerijų rinkinys. Ji turi būti viena, vieninga politinė komanda, gebanti priimti geriausius sprendimus ir prisiimti atsakomybę už jų rezultatus.
Tikiu, kad subūriau būtent tokią komandą. Komandą, kuri pasiryžusi veikti ryžtingai, energingai ir kryptingai. Netrukus Seimui pateiksime ir mūsų Vyriausybės programą. Respublikos Prezidentui pateikiau patvirtinti tokios sudėties Vyriausybę“, – skelbė M. Sinkevičius, ir pateikė savo ministrų sąrašą.
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Finansų ministras Taurimas Valys;
Susisiekimo ministras Juras Taminskas;
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė;
Kultūros ministras Lukas Alsys;
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas;
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė;
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas;
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė;
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas;
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė;
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis;
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika;
Energetikos ministras Lukas Savickas;
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Šiandien pristatau ne vien pavardžių sąrašą. Pristatau komandą, su kuria prisiimu atsakomybę dirbti valstybei“, – akcentavo paskirtasis premjeras.
M. Sinkevičius tikino, kad formuodamas Vyriausybę rėmėsi dviem pagrindiniais principais – kompetencijos ir skaidrumo: „Taip pat vertinau politinės daugumos susitarimus, koalicijos partnerių atsakomybių sritis ir tai, kokių žmonių šiandien, mano manymu, labiausiai reikia valstybei.“
M. Sinkevičius teigė besitikintis, kad šį sąrašą G. Nausėda palaimins.
Šį įrašą paskirtasis premjeras, atvykęs teikti komentaro žiniasklaidai, perskaitė iš atsinešto lapo. Daugiausia klausimų jis susilaukė dėl užsienio reikalų ministro. Paklaustas, ar pasitiki K. Budriu, M. Sinkevičius tvirtino, kad jeigu nepasitikėtų, būtų jo neteikęs.
Politikas taip pat neigė, kad su prezidentu galėjo įvykti politiniai mainai – K. Budrio teikimas tam, jog būtų patvirtintas visas likęs kabinetas.
„Ne, jokių politinių mainų mes nevykdėme. Nuosekliai galvojome, kas šiuo metu yra reikalingiausia valstybei. Žinoma, kad valstybės vadovas kelia uždavinius užsienio politikos formuotojui K. Budriui, jis apie tai buvo užsiminęs. Tie uždaviniai man yra žinomi. Manome, kad būtų reikalinga, jog užsienio politikos temoje mes nesiblaškytume ir išlaikytume nuoseklumą. Manau, kad tam tinkamiausias kandidatas išlieka K. Budrys“, – nurodė M. Sinkevičius.
„Žinoma, jeigu aš jį teikiu, nėra jokių abejonių, kad aš juo nepasitikiu“, – tęsė jis.
Kalbėdamas apie M. Katelyno kandidatūrą į vidaus reikalų ministrus, paskirtasis ministras pirmininkas tvirtino, kad savo pateiktų kabineto narių kompetencijomis neabejoja.
„Aš prisiimu atsakomybę, pažįstu šiuos žmones, žinau jų praktinius gebėjimus, kvalifikaciją, patirtis. Manau, kad jie neturės prabangos mokytis ar ruoštis – manau, jie nuo pirmos dienos galės startuoti pilna jėga“, – tikino M. Sinkevičius.
Kokios M. Katelyno savybės paskirtajam premjerui pasirodė geresnės už dabar šias pareigas ėjusio V. Kondratovičiaus?
„Aš gal grįšiu prie tos tezės, ką pasakiau – čia nėra gal vien tik Vyriausybės pakeitimas. Nėra taip, kad imi senąją Vyriausybę ir keiti žmones. Tai yra visiškai nauja Vyriausybė. Ir tai nereiškia, kad mes priešpastatome vieną ministrą buvusiam ministrui. Mes sakome, kad tai yra naujas politinis startas, nauja koalicija, nauja mano formuojama Vyriausybė“, – dėstė M. Sinkevičius.
Anot paskirtojo premjero, M. Katelynas atsineša patirtį iš regionų, iš savivaldos, o tai yra labai svarbu ir pačiam M. Sinkevičiui, ir prezidentui G. Nausėdai.
„Matau stiprybes regioninėje politikoje, matau stiprybes ir aiškias pozicijas migracijos tematikoje. Tai yra jautri, subtili tema, bet manau, kad jis tikrai geba atpažinti problemas ir jas spręsti. Taip pat niekur nedingo mūsų teisėsaugos, statutinių pareigūnų atlyginimų temos, problematika“, – nurodė būsimasis Vyriausybės vadovas.
Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas apie tai, kad nebebus ministru, teigė sužinojęs tik iš žiniasklaidos.
„Kiekvienas ministras pirmininkas turbūt turi teisę rinktis savo komandą. Aš pasirinkau T. Valį. K. Vaitiekūnas buvo informuotas, bet gal kartais, reikia pripažinti, kad žiniasklaida aplenkia mus, nes kai kurie formatai, kurie galėtų ir turėtų būti uždari, išplaukia ta informacija į viešumą, ir tada nespėji pasakyti pats, o viskas jau spaudoje.
Čia jokios įtampos nėra – kalbėjome su K. Vaitiekūnu, ir aš norėsiu jį matyti vienokiu ar kitokiu būdu savo komandoje. Mes, matyt, apie tai kalbėsimės šiek tiek vėliau. Tai yra mano pasirinkimas – pasirinkti kitą finansų ministrą“, – argumentavo M. Sinkevičius.
Nuogąstavimų jis teigė neturintis ir dėl kandidato į finansų ministrus T. Valio.
„Jokių improvizacijų nebus ir noriu visus nuraminti, kurie galvoja, kad čia bus kažkokie atlaisvinimai ar keisti dalykai. T. Valys ir pats finansus dėstė, yra partnerystės docentas Vilniaus universitete“, – aiškino M. Sinkevičius.
Kaip trečiadienį jau skelbė portalas Lrytas, paskirtasis premjeras vėlų antradienio vakarą sušauktame LSDP prezidiumo posėdyje pristatė kandidatų į ministrus sąrašą.
Iš jo buvo matyti, kad būsimasis Vyriausybės vadovas nori gerokai pertvarkyti savo Ministrų kabinetą. Tiesa, dėl jo norų partijos prezidiumo posėdyje kilo audringų diskusijų.