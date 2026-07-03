Parlamente – kibernetinis incidentas: bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą

Kaip nurodoma Seimo kanceliarijos pranešime spaudai, incidentas buvo fiksuotas ir užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.
„Naujausias incidentas – bandymas paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą taip pat buvo laiku užfiksuotas ir imtasi atitinkamų priemonių“, – nurodoma Seimo kanceliarijos pranešime.
Nurodoma, kas situaciją Seimo kanceliarija visiškai kontroliuoja, neigiamų pasekmių ar sistemų veiklos sutrikimų nenustatyta.
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Seimo kanceliarija priminė, kad parlamente buvo atkurtas Informacinių technologijų departamentas, stipinama jo veikla.
„Reaguojant į augančius saugumo iššūkius numatytos didelės investicijos sistemų modernizavimui ir ilgalaikio kibernetinio saugumo atsparumo didinimui. Pastarasis įvykis patvirtina tokių sprendimų ir atitinkamų investicijų poreikį“, – teigiama Seimo kanceliarijos pranešime.
Seime atnaujintos informacinių sistemų saugaus naudojimo taisyklės
ELTA primena, kad atsižvelgiant į augančias kibernetines grėsmes ir po didžiulio masto gyventojų duomenų vagystės iš Registrų centro, Seime buvo atnaujintos Tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės.
Šių Seimo kanclerio Algirdo Stončaičio įsakymu patvirtintų taisyklių tikslas – užtikrinti parlamento informacinių sistemų ir duomenų saugumą.
Atnaujintos Tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės numato griežtą išorinių laikmenų (USB) ribojimą. Seimo kanceliarijos kompiuteriuose ir posėdžių salių įrangoje centralizuotai bus blokuojamas USB atmintinių ir išorinių diskų veikimas.
Informacijos mainams ar prezentacijoms Seimo rūmuose esančiose posėdžių salėse rekomenduojama naudoti tik saugias Seimo debesijos saugyklas (OneDrive / SharePoint). Numatyta ir išimtis: posėdžių salėse bus leidžiama naudoti darbo kompiuterius, jei jie jungiami išskirtinai tik per HDMI, USB-C jungtis ekrano transliavimui.
Taisyklės numato, kad jungtis prie Seimo kanceliarijos sistemų iš darbinio el. pašto bus leidžiama tik iš kanceliarijos suteiktų ir centralizuotai valdomų įrenginių.
Jei parlamentaras norėtų jungtis iš asmeninio telefono ar kompiuterio, tam bus taikoma išimtinė tvarka – reikalingas atskiras suderinimas ir privalomas jo rašytinis sutikimas, kad įrenginys bus kontroliuojamas Seimo kanceliarijos IT specialistų ir įtrauktas į centralizuotą valdymo sistemą (MDM), užtikrinant visus bazinius saugumo parametrus.
Seimo kanceliarija taip pat sugriežtino reikalavimus slaptažodžiams ir daugiaveiksniam autentifikavimui (MFA).
Prisijungimui prie Seimo kanceliarijos sistemų (tiek Seime, tiek nuotoliu) MFA naudojimas tampa privalomas visur, kur yra techninė galimybė.
Taip pat numatyta, kad slaptažodžiai turės būti ne trumpesni nei 12 simbolių ir keičiami ne rečiau kaip kas 90 dienų. Klaidingai įvedus slaptažodį 5 kartus, paskyra automatiškai bus blokuojama 15 minučių.
Tarnybinei informacijai ir dokumentams perduoti bus privaloma naudoti tik patvirtintas ir saugias platformas („Microsoft Teams“, „Signal“). Neviešos informacijos siuntimas per populiarias programėles („Viber,“ „WhatsApp“ ir kt.) yra draudžiamas.
Taip pat draudžiama kelti ir tvarkyti neviešus Seimo duomenis, vidinius dokumentus ar asmens duomenis viešuose generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiuose (pavyzdžiui, nemokamoje „ChatGPT“ versijoje).
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