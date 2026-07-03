R. Žemaitaitis ketina bylinėtis dėl VRK tyrimo: „Tai yra absurdiškas tyrimas“

„Tai yra absurdiškas tyrimas. (...) Niekam nėra šiandien draudžiama Lietuvoje aukoti savo atlyginimą, savo pajamas, gaunamus dividendus ar kitas pajamas, kurias tu gauni, jeigu yra sumokami mokesčiai, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) yra deklaruojami“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.
„Tai vėlgi manau įsijungs didelis bylinėjimosi procesas. Vėl mes čia užtruksime šitame dalyke. Mes įrodinėjame savo, jie įrodinėja savo dalyką. Suprantu, kad tikslas yra mus, „Nemuno aušrą“, sulyginti su žemės paviršiumi“, – tęsė jis.
Parlamentaras teigė nesibaiminantis, kad partijai gali būti atimta valstybės dotacija.
Susiję straipsniai
„Mes ir be dotacijos kuo puikiausiai veikiame, nes žmonių palaikymas yra milžiniškas“, – tikino R. Žemaitaitis.
Kaip skelbta, VRK atstovų tyrimas atskleidė, kad „Nemuno aušra“ savo 2024 m. Seimo rinkimų kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis ir per trečiuosius asmenis. Tai laikoma šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu. Įtariama, kad partija įstatymą pažeidė ir priimdama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad pagrindiniu tarpininku finansuojant kampaniją galėjo būti partijos pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Jis, būdamas vienintelis įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ akcininkas, tarpininkavo pervedant 24,2 tūkst. eurų Seimo rinkimams bei 4,5 tūkst. eurų R. Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai.
Taip pat nustatyta, kad R. Puchovičius pervesdavo lėšas savo artimiesiems, kad šie jas sumokėtų kaip partijos nario mokestį. Tarp tokių asmenų minima politiko žmona Eva Puchovič (1,5 tūkst. eurų) ir tėvas Edvardas Puchovičius, sumokėjęs 2,5 tūkst. eurų nario mokestį R. Puchovičiaus gautomis lėšomis, mat jo banko sąskaitos likutis buvo nepakankamas. Dėl to VRK siūlo pripažinti pažeidimus tiek patiems asmenims, tiek „Nemuno aušrai“.
Vis tik VRK pasiūlė atidėti klausimą dėl įpareigojimo „Nemuno aušrai“ neteisėtai gautų lėšų sumą – viso 28,5 tūkst. eurų, pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms.
Taip pat siūloma įpareigoti R. Žemaitaitį prezidento rinkimų kampanijos metu gautą neteisėto finansavimo sumą (9,5 tūkst. eurų) per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą.
ELTA primena, jog VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų. Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas.
VRK taip pat nurodė R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei grąžinti partijai atitinkamai 26 776 bei 15 349 eurus.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraVyriausioji rinkimų komisija (VRK)
Rodyti daugiau žymių