„Mes pusiau pozicija, pusiau opozicija, kadangi mums taip ir neįteikė paaiškinimo, dėl ko iš koalicijos esame patraukiami“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
Politiko teigimu, naujųjų koalicijos partnerių – socialdemokratų, demokratų ir jungtinės „valstiečių“ frakcijos – planuose yra išlikę dalis „Nemuno aušros“ pradėtų projektų. Juos, pasak R. Žemaitaičio, „aušriečiai“ žada palaikyti.
„Bet yra tie sprendimai arba projektai, kurie buvo pradėti prie mūsų Vyriausybės, tai tuos projektus toliau tęsime, palaikysime, nes tai yra gyvybiškai svarbu valstybei“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
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„Matyt, naujus projektus mes pamatysime rugsėjo mėnesį, dabar dar kol kas eis seni – tiek Aplinkos, tiek Žemės ūkio ministerijų, kitų ministerijų, komitetų projektai – jie toliau važiuos“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininką Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai taip pat pritarė Seimas.
M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turi pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušravaldančioji koalicija
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