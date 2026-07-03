Sostinėje vykstančia dalyvių eisena pradėta Moksleivių dainų šventė

Joje susibūrė daugiau kaip 24 tūkst. dalyvių.
Į šventės pradžią susirinko savivaldybių merai, sveikino kalbą tarė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Ceremonijoje iškeltos Lietuvos valstybės, istorinė bei Moksleivių dainų šventės vėliavos bei sugiedota Tautiška giesmė.
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Susirinko šventiškai nusiteikę dalyviai, pasipuošę Moksleivių dainų šventės atributika, nešini Lietuvos ir savo atstovaujamų savivaldybių vėliavomis, dalis pasipuošė ir tautiniais kostiumais.
„Labai gerai nusiteikęs, labai linksma, smagu matyti daug šviesių veidų. Tikrai džiaugiamės, geras oras, malonu. (Lietaus – ELTA) tikiuosi nebus, bet jei bus – išgyvensime“, – Eltai teigė iš Širvintų atvykęs Evaldas.
Tuo metu kita šventės dalyvė džiaugėsi renginiu ir jo dalyviais.
„Puikiai jaučiamės, džiaugiamės Vilniumi, džiaugiamės Taurage, džiaugiamės Lietuva, džiaugiamės ir savo delegacija, ir visais dalyviais, oru. Puiki šventė, eisena ir laukiame galutinių rezultatų“, – sakė tauragiškė Sigita.
Po eisenos sostinės Katedros aikštėje vyks pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas.
Šeštadienį Šv. Jonų bažnyčioje rengiamas jungtinio akordeonų orkestro koncertas „Kelionė laiku“. Vėliau, Vilniaus Kalnų parko estradoje šventės svečius džiugins ansamblių vakaras „Metų ritmu“.
Tuo metu sekmadienį „Arena Vilnius“ bus organizuojamas šokių vakaras.
Savo ruožtu liepos 6-ąją Vingio parke renginį vainikuos Moksleivių dainų šventės kulminacija – dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“.
ELTA primena, kad šią vasarą Moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžta po dešimtmečio pertraukos. Šia proga Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė suteikti galimybę renginio dalyviams viešuoju transportu naudotis nemokamai.
Tiesa, viso renginio metu sostinėje numatyti eismo ribojimai.
Šventės programoje numatytos 6 moksleivių atliekamos, profesionalų parengtos programos.
Keturių dienų šventės programa apims Ansamblių vakarą, Dainų dieną, Jungtinio akordeonų orkestro koncertą, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą bei Šokių dieną.
Laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė šią šventę vadino ypatingu reiškiniu, suvienijančiu ne tik dalyvius, bet ir ištisas kartas.
Pirmoji respublikinė moksleivių dainų šventė surengta 1964 m. Joje dalyvavo per 24 tūkst. moksleivių: 220 chorų, 245 šokių kolektyvai, 159 orkestrai.