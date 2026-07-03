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VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2026 m. liepos 3 d. 07:43
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta.
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Tuo metu Latvijos pasienio pareigūnai ketvirtadienį į savo šalį neįleido 54 neteisėtų migrantų.
Lenkijos pareigūnai trečiadienį nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 869.
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Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,4 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
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