„Šiandien sužinojau apie savo sūnaus Sauliaus „happeningą“ ne laiku ir ne vietoje: jis puolė mindyti JAV vėliavą. Kaip tėvas ir žmogus, visą gyvenimą gynęs Vakarų demokratijos ir laisvės vertybes, šiandien jaučiuosi itin skaudžiai.
Mano, mano žmonos ir visos mūsų šeimos požiūris į Jungtines valstijas bei mūsų šalies sąjungininkus yra nepajudinamas. Mes visada buvome ir būsime jų pusėje. God bless America“, – rašė A. Vinokuras.
Šį įvykį jis taip pat teigė matantis ir per psichologinę prizmę.
Išpuolis per JAV minėjimą Vilniuje: jaunuolis užšoko ant milžiniškos vėliavos ir ją trypė
„Ieškodamas savo identiteto, dvidešimtmetis jaunuolis kartais pasirenka destruktyvų kelią – maištą prieš tėvus ir šeimos vertybes, tikėdamasis taip atrasti savąjį „aš“. Tai skaudus ir pavojingas klystkelis, kai jauną žmogų lengva įtraukti į svetimus, radikalius naratyvus.
Mano sūnus atsidūrė areštinėje dėl veiksmo, kurį griežtai smerkiame – Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavos mindymas neturi nieko bendra su laisve ar pilietine pozicija.
Nors sūnaus poelgis man nepriimtinas, aš, kaip tėvas, nuo jo neatsiriboju. Dabar svarbiausia – kad jis suprastų savo veiksmų pasekmes ir gautų tinkamą pagalbą susivokti, kas yra tikroji laisvė, o kas – tik aklas, svetimas protestas“, – rašė A. Vinokuras.
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Kaip jau skelbė Lrytas, šeštadienio rytą prie Vilniaus televizijos bokšto, kur buvo minimos JAV 250-osios Nepriklausomybės metinės, užfiksuotas incidentas. Ruošiantis milžinišką JAV vėliavą iškelti ant Televizijos bokšto, ant jos netikėtai užbėgęs ir ją trypti pradėjęs jaunuolis ėmė šaukti ir kaltinti Lietuvos politikus ir JAV piliečius „gestapiniais sulaikymais“.
Kelioliką sekundžių renginio organizatoriai nesėkmingai bandė sulaikyti jaunuolį, kol galiausiai jis buvo pargriautas ir po trumpų grumtynių išvestas. Vėliau išsišokėlį sulaikė ir išsivežė policijos pareigūnai.
Anot Eltos šaltinių, policijos sulaikytas jaunuolis yra laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis, apžvalgininko A. Vinokuro sūnus S. Vinokuras.
Tiesa, laikinosios premjerės patarėjo brolis dėmesio centre jau yra atsidūręs ir anksčiau. S. Vinokuras feisbuke yra prisipažinęs, kad Panerių kapinėse nuėmė Izraelio vadovų paliktas juosteles ir padėjo plakatus, kuriais kritikuojami Izraelio veiksmai Gazos Ruože.
Renginio organizatotriai prieš šį įvykį skelbė, kad tai bus didžiausia Lietuvoje kada nors plevėsavusi užsienio valstybės vėliava. Įspūdingo dydžio vėliavos plotas – 540 kvadratiniai metrai, svoris – 70 kilogramų.
Bus oficialiai fiksuojami du rekordai: didžiausia kada nors Lietuvoje iškelta užsienio valstybės vėliava ir didžiausia užsienio valstybės vėliava, iškelta ant Vilniaus televizijos bokšto.