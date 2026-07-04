Advokatas: Lietuva įsipareigojo Prancūzijai V. Antonovą laikytą kalėjime Vilniuje, tačiau jis atsidūrė Šiauliuose

Tai Eltai sakė jo advokatas Aivaras Alimas.
„Kad Antonovas būtų išduotas, Lietuvos valstybė buvo įsipareigojusi jį laikyti kalėjime Vilniuje: aiškiai parašyta dokumentuose, perduotuose Prancūzijos teismui. Parvežus (V. Antonovą iš Prancūzijos – ELTA), matyt, pasikeitė nuomonė, nežinau. Nežinau ir kodėl buvo nurodytas Vilniaus kalėjimas, gal sąlygos geresnės. Būna, kad užsienio valstybės neperduoda nuteistųjų, jeigu prašančios valstybės kalėjimai yra blogos būklės“, – Eltai sakė nuteistojo gynėjas.
ELTA primena, kad 2013 m. Airija Lietuvai neperdavė savo piliečio Liamo Campbello. Lietuva siekė jo ekstradicijos dėl įtarimų, jog jis dalyvavo operacijoje, skirtoje įsigyti ginklų ir bombų Airijos organizacijai IRA (Tikroji Airijos respublikonų armija (Real Irish Republican Army)). Airijos teisėjas tada nusprendė, kad Lietuvos kalėjimuose įtariamojo lauktų nežmoniškos ir žeminamos sąlygos.
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Šią savaitę „Snoro“ baudžiamąją bylą peržiūrintis Lietuvos apeliacinis teismas tenkino nuteisto V. Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti 10 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant kol įsiteisės teismo nuosprendis. Nuosprendis V. Antonovui įsiteisės, kai sprendimą priims minėtas Lietuvos apeliacinis teismas.
Ši teismo nutartis įsigalioja iš karto ir yra neskundžiama.
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Paprastai, jei yra paduotas apeliacinis skundas, apygardos teismo nuosprendis nepradedamas vykdyti, tačiau įstatyme įtvirtinta šios taisyklės išimtis, kad, jeigu nuteistasis raštu pareiškia norą pradėti atlikti bausmę iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka, nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti.
V. Antonovo prašymą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas neįžvelgė kliūčių jį tenkinti – nuteistasis raštu pareiškė norą pradėti atlikti bausmę, o Baudžiamajam kodekse nenumatyta jokių papildomų sąlygų ar kriterijų, kada teismas galėtų atsisakyti leisti nuteistajam pradėti atlikti bausmę.
Pasak advokato, kokiam Lietuvos kalėjime V. Antonovas atliks bausmę, kol kas nežinoma.
„Tai sprendžia tikrai ne jis, ne jo pageidavimai lemia, o sprendžia Lietuvos kalėjimų tarnyba. Kur paskirs, ten ir bus, tik kitas režimas bus nei dabar – žmogus mokytis galės, kitus dalykus daryti“, – Eltai sakė V. Antonovo advokatas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba yra nustačiusi tam tikrus kriterijus laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos parinkimui.
„Konkrečią bausmės atlikimo vietą, kurioje nuteistasis turės atlikti laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgdama į nuteistojo keliamą pavojų, visuomenės saugumą, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, į nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą specialybę, o jei yra galimybė, – ir į nuteistojo nepilnamečio vaiko (vaikų) interesus bei nuteistojo arba kitų jo artimųjų nuolatinę gyvenamąją vietą, parenka laisvės atėmimo vietų įstaiga. Taip pat atsižvelgiama į laisvų vietų skaičių įkalinimo įstaigose, kitas aplinkybes“, – Eltai anksčiau yra teigusi tarnyba.
Prokuroras baiminasi pabėgimo
Prokuroras Darius Stankevičius prašė V. Antonovo prašymo netenkinti dėl galimos jo pabėgimo rizikos – V. Antonovas buvo ieškomas 15 metų. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad laisvės atėmimo vietų įstaigos privalo užtikrinti tiek nuteistųjų izoliavimą nuo visuomenės, tiek jų saugumą, tiek užkirsti kelią nuteistiesiems pasišalinti iš šių įstaigų.
„Aš tikiu, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba puikiai dirba savo darbą ir užtikrina, kad nė vienas nuteistasis nepabėgtų. Ar daug čia pabėgusių pastaruoju metu? Pastaruosius metus negirdėjom. Jokių indikacijų, kad mano ginamasis svarstytų bėgti, ruoštųsi, tikrai nėra ir negali būti. Mano manymu, prokuroras hipotetiškai pasakė. Teoriškai bet kas gali pabėgti“, – sakė advokatas A. Alimas.
Buvę banko savininkai nuteisti už akių
V. Antonovas kartu su kitu buvusiu „Snoro“ akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 m. rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių.
Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
V. Antonovą Vilniaus apygardos teismas užpernai pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų.
Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio „Snoro“ vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį, jis buvo sulaikytas Badeno mieste.
V. Antonovas užpernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių, ieškomas buvo nuo 2011 m.
Abu buvę „Snoro“ vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
„Nežinau, kas čia įsivaizdavo, kad jis yra turtingas, visi galvoja, kad turi nuosavą salą ar jachtą nusipirkęs – Antonovas buvo sulaikytas su 20 eurų kišenėje, tokia realybė“, – apie sulaikymo aplinkybes Prancūzijoje pasakojo advokatas.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Baudžiamojoje byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai. Du iš šių skundų yra susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir kitu buvusiu banko „Snoras“ vadovu – R. Baranausku. Kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais.
Nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.