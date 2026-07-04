Kelioliką sekundžių renginio organizatoriai nesėkmingai bandė sulaikyti jaunuolį, kol galiausiai jis buvo pargriautas ir po trumpų grumtynių išvestas. Vėliau išsišokėlį sulaikė ir išsivežė policijos pareigūnai.
Renginio organizatotriai prieš šį įvykį skelbė, kad tai bus didžiausia Lietuvoje kada nors plevėsavusi užsienio valstybės vėliava.
Įspūdingo dydžio vėliavos plotas – 540 kvadratiniai metrai, svoris – 70 kilogramų. Bus oficialiai fiksuojami du rekordai: didžiausia kada nors Lietuvoje iškelta užsienio valstybės vėliava ir didžiausia užsienio valstybės vėliava, iškelta ant Vilniaus televizijos bokšto.
Renginyje dalyvauja Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, JAV ambasadorė Kara C. McDonald, Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
Renginį organizuoja Amerikos verslo rūmai Lietuvoje kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Lietuvoje.