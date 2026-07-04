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Incidentas prie Vilniaus televizijos bokšto: šventę sutrikdė JAV vėliavą trypti pradėjęs jaunuolis (3)

2026 m. liepos 4 d. 08:28
Lrytas.lt
Šeštadienio rytą prie Vilniaus televizijos bokšto, kur buvo minimos JAV 250-osios Nepriklausomybės metinės, užfiksuotas incidentas. Ruošiantis milžinišką JAV vėliavą iškelti ant Televizijos bokšto, ant jos netikėtai užbėgęs ir ją trypti pradėjęs jaunuolis ėmė šaukti ir kaltinti Lietuvos politikus ir JAV piliečius „gestapiniais sulaikymais“.
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Kelioliką sekundžių renginio organizatoriai nesėkmingai bandė sulaikyti jaunuolį, kol galiausiai jis buvo pargriautas ir po trumpų grumtynių išvestas. Vėliau išsišokėlį sulaikė ir išsivežė policijos pareigūnai.
Renginio organizatotriai prieš šį įvykį skelbė, kad tai bus didžiausia Lietuvoje kada nors plevėsavusi užsienio valstybės vėliava.
Įspūdingo dydžio vėliavos plotas – 540 kvadratiniai metrai, svoris – 70 kilogramų. Bus oficialiai fiksuojami du rekordai: didžiausia kada nors Lietuvoje iškelta užsienio valstybės vėliava ir didžiausia užsienio valstybės vėliava, iškelta ant Vilniaus televizijos bokšto.
Renginyje dalyvauja Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, JAV ambasadorė Kara C. McDonald, Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
Renginį organizuoja Amerikos verslo rūmai Lietuvoje kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Lietuvoje.
JAVJAV Nepriklausomybės dienatelevizijos bokštas

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