Šios bendros Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje ir JAV ambasados Lietuvoje iniciatyvos metu užregistruoti du nauji rekordai – didžiausios užsienio valstybės vėliavos, kada nors iškeltos Lietuvoje, ir didžiausios užsienio šalies vėliavos, iškeltos Vilniaus TV bokšte. JAV vėliavos plotas siekia net 540 kvadratinių metrų, svoris – 70 kilogramų.
JAV Nepriklausomybės minėjimas Vilniuje: TV bokšte iškelta rekordinė vėliava
Renginyje dalyvavusi Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė pabrėžė, kad šis rekordinis įvykis simbolizuoja nepajudinamą abiejų šalių bendrystę.
„Šiandien virš Vilniaus plevėsuojanti rekordinio dydžio JAV vėliava yra daugiau nei tik įspūdingas reginys – tai galingas mūsų strateginės partnerystės ir gilios abiejų šalių draugystės simbolis. Lietuvą ir Jungtines Valstijas vienija pamatinis, laiko patikrintas tikėjimas, kad laisvė ir nepriklausomybė yra aukščiausios vertybės, priklausančios kiekvienai tautai. Švęsdami šį istorinį JAV 250-metį, mes dar kartą patvirtiname savo pasiryžimą kartu saugoti šias vertybes ir stiprinti mūsų šalių ryšius visose srityse“, – sakė A. Plepytė.
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Iškilmingame renginyje prie Vilniaus TV bokšto taip pat dalyvavo JAV ambasadorė Kara C. McDonald, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda bei Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
Tiesa, šventės pradžią sutrikdė incidentas: ruošiantis milžinišką JAV vėliavą iškelti ant Televizijos bokšto, ant jos netikėtai užbėgęs ir ją trypti pradėjęs jaunuolis ėmė šaukti ir kaltinti Lietuvos politikus ir JAV piliečius „gestapiniais sulaikymais“. Jaunuolis buvo sulaikytas ir išgabentas į policijos komisariatą.
250-ųjų JAV Nepriklausomybės metinių proga vyksta ir dar viena simbolinė akcija – Užsienio reikalų ministerijos bei kitų prie iniciatyvos prisijungusių Lietuvos institucijų pastatai liepos 3–4 d. vakarais ir naktį apšviečiami JAV vėliavos spalvomis.