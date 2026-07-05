E. Sabučio išlaidų Jonavos savivaldybei apyskaitos: sutuoktinės darbovietės ir statybų įmonių kuro kvitai

Tai paaiškėjo pradėjus šios baudžiamosios bylos nagrinėjimą Kauno apylinkės teisme ir valstybės kaltintojui prokurorui Dariui Valkavičiui paskelbus kaltinamąjį aktą.
Kaip anksčiau skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), politikas, siekdamas pasisavinti avansu gautas išmokas tariamai patirtoms išlaidoms pagrįsti, naudojo čekius, kurie buvo apmokėti viešosios įstaigos, uždarųjų akcinių bendrovių bei kitų asmenų banko mokėjimo kortelėmis ir grynaisiais pinigais. Už minėtas lėšas buvo įsigyti degalai, apmokėtos televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugos. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, Jonavos politikui nepagrįstai buvo išmokėti 3 tūkst. 100 eurų.
Kaip per posėdį paskelbė D Valkavičius, minėta viešoji įstaiga yra Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, o bendrovės – „Egsta“ ir „Comintela“.
Susiję straipsniai
E. Sabučio deklaracijose viešai skelbiama, kad jo sutuoktinė Rasa Sabutienė bylai aktualiu laikotarpiu dirbo Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje įsikūrusioje Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje darbų saugos specialiste.
Bendrovė „Egsta“ yra Jonavoje veikianti statybų įmonė, Kauno rajone veikianti įmonė „Comintela“ verčiasi pakabinamų lubų montavimu.
Taip pat, kaip skelbė prokuroras, apmokėtos „Telia Lietuva“ televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugos.
„Šito dabar nekomentuosiu“, – Eltai teisme sakė dabar Seimo nario pareigas einantis E. Sabutis, paklaustas, kaip jo išlaidų ataskaitose atsidūrė viešosios įstaigos ir bendrovių kvitai.
Prokurorui perskaičius kaltinamąjį aktą, politikas, ėjęs ir susisiekimo ministro pareigas, taip pat laikytas galimu socialdemokratų kandidatu į premjerus, kaltės nepripažino.
Jis pareiškė, kad parodymus duos tik po visų liudytojų apklausos ir kai bus ištirti bylos įrodymai.
Šioje byloje yra 10 liudytojų, visi jie bus kviečiami į posėdį rugsėjo 30 dieną. Į pirmąjį posėdį neatvyko ir savivaldybės atstovas, teismas apie bylą praneš jam dar kartą.
Įtariamas pateikęs svetimus kvitus kompensacijai
Kaip skelbė ELTA, būdamas Jonavos tarybos nariu 2019–2020 m. E. Sabutis, kaip įtariama, savivaldybei pateikė dokumentus, esą savo veikloje išnaudojo apie 1,5 tonos kuro ir pateikė svetimus kvitus kompensacijai gauti. Jis taip pat už savivaldybės lėšas įsigijo televizorių „Samsung“ su garso sistema.
Pernai rugsėjį teisinės neliečiamybės netekęs socialdemokratas stebėjosi teisėsaugos vykdomais tyrimais „čekiukų“ bylose, esą įtarimai dėl galimai pasisavintų lėšų buvusius tarybos narius pasiveja tada, kai politikai nusprendžia kandidatuoti į aukštesnes pareigas arba nacionalinėje politikoje sulaukia daugiau dėmesio. Parlamentaras teigė, kad rugpjūtį jis sulaukė savo kolegų palaikymo ir raginimo pretenduoti į premjero poziciją. Anot E. Sabučio, pasiekus žiniai, jog „čekiukų“ byloje jam suteikiamas specialiojo liudytojo statusas, jis kandidatuoti į Vyriausybės vadovus atsisakė.
E. Sabutis tuomet nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą STT sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu, kai buvo svarstoma dėl kandidatūros į premjero postą. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė kad, jei paaiškėtų, jog teisėsauga mėgino kištis į politinius procesus, ieškant kandidato į premjerus, „lėktų galvos“.
Prokuroras D. Valkavičius yra sakęs, E. Sabučio šeimos nariai buvo apklausti 2025 m. liepos 30 dieną, o liepos 28 ir 29 dienomis apklausti dar du asmenys, liudytojų apklausos vyko liepos 30 ir rugpjūčio 1 dienomis. Vėliau nuspręsta politiką apklausti kaip specialųjį liudytoją.
Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje E. Sabutis ryžtingai pristatė savo galimą viziją Vyriausybės vadovo pareigose, tačiau prieš pat balsavimą pranešė, kad traukiasi iš kovos, neaiškiai prasitaręs, jog viskas pasikeitė ir kažką užsimindamas apie teisėsaugą.
LAT nutraukė M. Sinkevičiaus bylą
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pernai kovą nutraukė Jonavos mero, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą, konstatavęs, kad jo veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės. Šios bylos duomenimis, M. Sinkevičius nuo 2022 m. birželio iki 2023 m. kovo išmokas tarybos nario veiklai finansuoti skyrė apmokėti už mobiliojo ryšio paslaugas, kuriomis realiai naudojosi jo sutuoktinė, pačiam M. Sinkevičiui teiktas „Telia Play“ internetinės televizijos paslaugas ir asmeninėms reikmėms įsigytų dviejų televizorių mėnesines įmokas.
STT duomenimis, 2019–2020 m. E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo 18 tarybos nario išlaidų avanso apyskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto ir telefono ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
2024 m. E. Sabutis tapo Seimo nariu, todėl vykstant ikiteisminiam tyrimui generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama panaikinti šio Seimo nario teisinę neliečiamybę. Po generalinės prokurorės N. Grunskienės kreipimosi, Seimo narys E. Sabutis kreipėsi į Seimą, prašydamas jo atžvilgiu laikinosios tyrimo komisijos nesudaryti ir panaikinti jo teisinę neliečiamybę supaprastinta tvarka.