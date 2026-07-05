Sostinėje įvyko tūkstančius jaunųjų šokėjų subūrusi Šokių diena

Šokių dienoje dalyvavo apie 6 tūkst. šokėjų iš visos Lietuvos. Scenoje jie atskleidė metų laikų bei gyvenimo rato temas. Šokėjų pasirodymus papildė aktoriai bei jų kuriami personažai.
Renginio metu žiūrovai išvydo įvairių lietuvių folkloro motyvų – gamtos simbolius, tradicinių švenčių elementus ir teatrinius intarpus.
Lietuvos moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“ šalies sostinėje prasidėjo penktadienį. Šventę atidarė iškilminga dalyvių eisena bei pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Katedros aikštėje.
Dainų šventės akimirka: Kalnų parke vyko ansamblių vakaras „Metų ritmu“
Šeštadienį surengti dar du Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ koncertai. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje įvyko daugiau nei 300 jaunųjų akordeonistų koncertas „Kelionė laiku“, o Kalnų parko estradoje iki pat vidurnakčio tęsėsi ansamblių vakaras „Metų ritmu“. Pastarajame pasirodė daugiau nei 4 tūkst. dalyvių.
Pirmadienį Vingio parke renginį vainikuos Moksleivių dainų šventės kulminacija – dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“.
Susiję straipsniai
ELTA primena, kad šią vasarą Moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po dešimtmečio pertraukos. Šventiniuose renginiuose dalyvauja daugiau kaip 24 tūkst. žmonių.
Pirmoji respublikinė moksleivių dainų šventė surengta 1964 metais. Joje dalyvavo per 24 tūkst. moksleivių: 220 chorų, 245 šokių kolektyvai, 159 orkestrai.