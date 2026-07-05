Tragedijos vieta sostinės Žirmūnuose nuklota gėlėmis ir žvakėmis: užfiksavo naujausius vaizdus

Galima matyti, kad įvykio vietoje dar guli ir nukritusi stulpo dalis, aplink nelaimės vietą žmonės padėjo gėlių, uždegė žvakutes.
Dviejų jaunų žmonių mirtimi pasibaigęs pasivažinėjimas kol kas kelia nemažai klausimų. Įtariama, kad į apšvietimo stulpą Žirmūnų gatvėje įsirėžusio „BMW 530e“ vairuotoja Vilniaus gatvėmis lenktyniavo su kitu automobiliu.
Vilniaus greitosios pagalbos medikams apie 4 val. 20 min. buvo pranešta, jog po avarijos automobilis užsidegė, viduje gali būti prispaustų žmonių.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Nuo stipraus smūgio automobilis lūžo pusiau.
Atvykusi greitosios pagalbos brigada išvydo kraupų vaizdą – vienam žuvusiųjų po itin stipraus smūgio į stulpą buvo nutraukta dalis kojos, smarkiai sudarkyta galvos sritis.
„Traumos buvo nesuderinamos su gyvybe“, – portalui Lrytas pasakojo medikai.
BMW vairavusi 19-metė dėl kūno sumušimų buvo nuvežta į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. Jos gyvybei pavojus negresia. Per avariją žuvusio 21 metų vaikino motiną ištiko panikos priepuolis – dėl patirto siaubingo šoko 47 metų moteris taip pat buvo nuvežta į ligoninę.
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Pirminiais duomenimis, nei BMW vairuotoja, nei keleiviai į policijos akiratį anksčiau nebuvo patekę.
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis anksčiau pranešė, jog per avariją žuvo mergina ir vaikinas, gimę 2007 m. ir 2005 m., o vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.).
BMW važiavęs jaunimas galėjo kartu linksmintis dar nuo penktadienio vakaro, o vėliau leistis į kelionę, vairuoti automobilį patikint neblaiviai vairuotojai.
BMW vairavusi 19-metė mergina teises ji įgijo prieš nepilnus du mėnesius.
Dėl avarijos, kurios metu žuvo 2 žmonės, sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jei teismas merginą pripažins avarijos kaltininke, jai grės laisvės atėmimas iki 10 metų.