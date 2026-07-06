Būsimojo finansų ministro T. Valio paveikslas: įspūdingas turtas, politinė praeitis ir svajonė sukurti šlagerį

Jei šalies vadovas T. Valį patvirtins, šis ministras Vyriausybėje tradiciškai taps dešiniąja M. Sinkevičiaus ranka.
Šiuo metu T. Valys taip pat dirba Vyriausybėje – eina užsienio reikalų viceministro pareigas, yra atsakingas už ekonominę diplomatiją, eksporto ir užsienio investicijų skatinimą, ekonominio saugumo politiką, užsienio prekybos politiką, gynybos pramonės vystymo iniciatyvas ir diasporos stiprinimą.
Kandidatas į finansų ministrus jau spėjo pasižymėti ir profesiniame, ir asmeniniame gyvenime – dalyvavo ne tik Seimo ir savivaldos rinkimuose, bet ir muzikiniuose televizijos projektuose.
Pamatykite spaudos konferenciją: premjeras M. Sinkevičius paskelbė savo ministrų kabineto sudėtį
Anksčiau pranešė, kad baigia politinę karjerą
T. Valys gimė 1982 metais Šiauliuose. Savo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) anketoje yra nurodęs, kad 2004 metais baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studijas. 2008 metais baigė teisės magistrantūrą Mykolo Romerio universitete.
2020 metais Vilniaus universitete taip pat baigė Verslo administravimo magistrą, o iki šiol studijuoja doktorantūrą VILNIUS TECH universitete, taip pat ir dėsto.
Kandidatas į finansų ministrus anksčiau tikino mokantis anglų, ispanų, lotynų ir rusų kalbas.
Susiję straipsniai
Dingusi privilegija, kūno kalba ir siunčiamos žinutės: įvertino būsimojo premjero M. Sinkevičiaus komunikaciją (11)
Ministrų sąrašą pristatęs M. Sinkevičius paaiškino, kodėl jame paliko K. Budrį ir kaip vertina M. Katelyną (9)
2020 metais T. Valys kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) bandė patekti į parlamentą Antakalnio vienmandatėje apygardoje. Tuomet savo pareigas jis nurodė taip: Vilniaus universiteto finansų programų partnerystės docentas, VU VM Mokymosi visą gyvenimą projektų grupės vadovas, Šeimos kredito unijos valdybos narys, Akmenės Laisvosios ekonominės zonos valdybos narys.
„Esu pilietiškai aktyvus, atsakingas, empatiškas ir savo kraštui neabejingas pilietis, Vilniuje praleidęs daugiau nei pusę savo gyvenimo – čia studijuoti atvykau dar būdamas 17 metų. Myliu šį miestą, nes čia pilnai suaugau, subrendau kaip asmenybė, šioje vietoje gimė mano abu vaikai, pradėjau verslą.
Puikiai žinau, ko reikia siekiant pritraukti tarptautinių investuotojų susidomėjimą Lietuva ir taip prisidėti prie šalies didesnio klestėjimo, gerinant infrastruktūrą, tobulinant teikiamas paslaugas, keliant pragyvenimo lygį, mažinant socialinę atskirtį bei neteisybę“, – savo VRK anketoje rašė T. Valys.
2023 metais jis dalyvavo ir savivaldos rinkimuose, tik jau po kitos partijos vėliava – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“. Nors į savivaldybę ir pateko, pareigų atsisakė.
O štai 2024 metais T. Valys feisbuke apskritai tikino baigiantis savo politinę karjerą.
„Tadaaam! Baigiu savo kaip politiko karjerą – išstoju iš Demokratų partijos, jos valdybos ir nebeketinu dalyvauti rinkimuose į Seimą ir Savivaldą minimum artimiausius 10 metų“, – tvirtino kandidatas į finansų ministrus.
Turtas, pomėgiai ir ambicingi tikslai
Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikta T. Valio šeimos deklaracija atskleidžia, kad kandidatas į finansų ministrus yra sukaupęs beveik milijoną eurų turto.
Nurodoma, kad kandidato į ministrus ir jo žmonos turtas 2025 metais siekė 900 tūkst. eurų, taip pat sutuoktiniai turėjo 114 tūkst. eurų paskolų. Šeima taip pat turi sklypą Naujojoje Vilnioje.
Kaip savo pomėgius politikas įvardija krepšinį, futbolą, lengvąją atletiką, plaukimą, pirtį, genealogiją, LDK ir vikingų istoriją, stalo žaidimus, muziką.
Pažymi, kad groja saksofonu, 2022 metais dalyvavo laidoje „Lietuvos balsas“. Šiame projekte jis taip pat dalyvavo ir 2024 metais.
Anksčiau teigė, kad yra aplankęs virš 50-ies šalių.
„Svajoju: Lietuvos ir Prūsijos upėmis nukeliauti iki Baltijos Jūros; perplaukti visą Nilą; aplankyti Puma Punku (Bolivijoje), Grenlandiją; sukurti ir atlikti pasaulinį šlagerį ir išleisti 2+ knygas“, – anksčiau VRK anketoje yra nurodęs T. Valys.
Galimai naujuoju finansų ministru tapsiantis T. Valys yra aktyvus socialinių tinklų vartotojas – pavyzdžiui, platformoje „LinkedIn“ komunikuoja praktiškai kasdien.
Laikinasis Finansų ministerijos vadovas K. Vaitiekūnas žinią, kad nebebus ministru, teigė sužinojęs tik iš žiniasklaidos – paskirtasis premjeras M. Sinkevičius tam turėjo ir savo paaiškinimą.
„Kiekvienas ministras pirmininkas turbūt turi teisę rinktis savo komandą. Aš pasirinkau T. Valį. K. Vaitiekūnas buvo informuotas, bet gal kartais, reikia pripažinti, kad žiniasklaida aplenkia mus, nes kai kurie formatai, kurie galėtų ir turėtų būti uždari, išplaukia ta informacija į viešumą, ir tada nespėji pasakyti pats, o viskas jau spaudoje.
Čia jokios įtampos nėra – kalbėjome su K. Vaitiekūnu, ir aš norėsiu jį matyti vienokiu ar kitokiu būdu savo komandoje. Mes, matyt, apie tai kalbėsimės šiek tiek vėliau. Tai yra mano pasirinkimas – šiuo atveju keisti vieną ministrą ir pasirinkti kitą finansų ministrą“, – argumentavo M. Sinkevičius.
Nuogąstavimų dėl T. Valio jis teigė neturintis.
„Jokių improvizacijų nebus ir noriu visus nuraminti, kurie galvoja, kad čia bus kažkokie atlaisvinimai ar keisti dalykai. T. Valys, jeigu pasižiūrėsite to biografiją, ir pats finansus dėstė, ir Stanforde, ir yra partnerystės docentas Vilniaus universitete“, – aiškino M. Sinkevičius.
Jis neatsakė, kuo K. Vaitiekūnas prastesnis už T. Valį.
„Dovanokite, į tas diskusijas nesileisiu, nes tada reikės pasakyti, kas yra geresnis, o kas yra blogesnis. K. Vaitiekūnas puikiai susitvarkė su savo darbu. Mano pasirinkimas yra ne pasakyti, kad jam nepavyko. Mano pasakymas yra, kad yra formuojama nauja Vyriausybė ir aš, kaip ją formuojantis, turiu teisę rinktis savo dešinę ranką, finansų ministrą, ir aš jį pasirinkau kitą“, – sakė politikas.
T. Valys taip pat priklauso investicijų skatinimo agentūros „Investuok Lietuvoje“ valdybai ir Tarptautinės atominės energetikos agentūros valdytojų tarybai.
Be to, jis yra NATO Energetinio saugumo kompetencijų centro priežiūros komiteto pirmininkas, Inovacijų agentūros valdybos pirmininko pavaduotojas.
Taip pat skelbiama, jog T. Valys yra Šeimos kredito unijos bendraįkūrėjas, valdybos narys. Socialiniame tinkle „Linkedin“ jis pats yra nurodęs, kad šias pareigas ėjo nuo 2021 liepos iki šių metų sausio.
Paklaustas, ar vis dar dalyvauja Šeimos kredito unijos versle, kandidatas į finansų ministrus tvirtino, kad viskas yra viešai deklaruota.
„Aš galiu garantuoti, kad su jokiomis mano papildomomis veiklomis nebus interesų konflikto. Dabartinės mano galbūt veiklos gausa buvo susijusi su tam tikromis pareigomis būtent einant užsienio reikalų viceministro pareigas“, – ketvirtadienį po susitikimo su prezidentu G. Nausėda žurnalistams sakė T. Valys.
„Tarp jų ir pareigų ėjimas valdybose – „Investuok Lietuvoje“, man teko būti ir „Inovacijų agentūros“ valdyboje, o vėliau būti išrinktam valdybos pirmininko pavaduotoju. (...) Tai buvo tiesiog mano papildomos veiklos, susijusios su užsienio reikalų viceministro veikla. Visa kita, kas prieštaraus ir (kur – ELTA) bus galimas interesų konfliktas, tai tikrai tos rizikos bus valdomos ir bus neįmanoma“, – tęsė jis.
Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad interesų konflikto klausimas keltas ir šalies vadovo susitikime su kandidatu į ministrus. Pasak jo, T. Valys įvardijo būdus, kaip jis valdytų galimas rizikas.
„Šis klausimas buvo aptartas. Ponas Valys paaiškino, kaip jis valdytų interesų konfliktą – išeitų iš tų veiklų, kurios keltų tiesioginę įtaką. Jeigu tai susiję su šeimos nariais, tai būtų aiškiai deklaruota, atsiribota. Iš esmės, tas valdymas turėtų būti efektyviai atliktas“, – kalbėjo V. Augustinavičius.
Įvertino ir G. Nausėda
Socialdemokratų kandidatą į finansų ministrus T. Valį prezidentas G. Nausėda vertino pasitelkdamas futbolo analogijas ir sakė – pagrindinė ministerijos užduotis yra vartų saugumas, o jų gynybos liniją sudaro viceministrai, o ne ministras, kuris aikštelėje esą galėtų tapti aktyvesniu žaidėju.
„Jeigu jau dabar visi gyvename futbolo ritmu, tai aš gal leisiu sau šiokią tokią analogiją su futbolu. Iki tol turėjome finansų ministrus, kurie kaip svarbiausią savo tikslą suprato vartų sargybą, buvo vartininkai. (…) Šis kandidatas, man atrodo, turi drąsos ir kūrybiškumo išbėgti net ir toliau ir gal net „įsijungti į ataką“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.
„Manau, kad labai svarbu vis dėlto suprasti, jog Finansų ministerijos pagrindinė priedermė yra vartų saugumas. Net tada, kai vartininkas yra toliau nuo vartų, turi būti labai patikima gynybos linija, ir tą gynybos liniją aš suprantu kaip viceministrus. Turi būti viceministrų komanda, kuri niekada nepamirštų keleto skaičių, kuriuos finansų ministras turi prisiminti net ir pakeltas naktį iš miego“, – tikino šalies vadovas.
Prezidento teigimu, svarbiausia užduotis Finansų ministerijos vadovybei yra formuojant valstybės biudžetą laikytis Mastrichto kriterijų – 3 proc. biudžeto deficito lygio ir ne didesnio nei 60 proc. valstybės skolos lygio, taip pat reguliuoti išlaidų didėjimą ir prireikus jį stabdyti.
„Valstybės skolos ir BVP santykis, kuris taip pat Lietuvoje šiuo metu yra komfortiškai žemas, tačiau jeigu mes galvosime, kad tai dabar yra prielaida išlaidauti, jis netrukus gali tapti labai didelis. Šitoje vietoje kūrybiškumas yra gerai, bet svarbu nepamiršti ir pagrindinio finansų ministro prioriteto“, – sakė G. Nausėda.
Prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, jo kandidatūrai pritarė Seimas.
Dabar M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Taurimas ValysFinansų ministerija (FM)finansų ministras
Rodyti daugiau žymių