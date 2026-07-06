„Likimas Lietuvai lėmė neramią kaimynystę, tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu“, – pirmadienį Valstybės dienos proga vykusioje Vėliavų pakėlimo ceremonijoje kalbėjo G. Nausėda.
„Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas, kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame, kai bando pavergti – dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamu keliu, kurkime Lietuvą – vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams“, – ragino jis.
Anot prezidento, 1253 m. karūnuotas vienintelis šalies karalius Mindaugas pirmasis įžvelgė vieningumo poreikį ten, kur kiti stengėsi patenkinti trumpalaikius šeimos, giminės ir genties interesus, jis taip pat sugebėjo išplėšti tarptautinį pripažinimą naujai sukurtai valstybei, atvėrė jai kelius į Europos tautų šeimą.
Susiję straipsniai
„Drąsi pirmojo valdovo vizija ilgiems amžiams nulėmė Lietuvos likimą – net ir pikčiausi konkurentai neišdrįso sunaikinti įspūdingo Mindaugo palikimo, nes tik vieninga valstybė galėjo atlaikyti didžiulį išorės spaudimą ir užtikrinti jos gyventojų saugumą“, – sakė G. Nausėda.
„Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana, didiname Lietuvos atsparumą, remdamiesi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei naryste Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir buriame sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius, padedame Ukrainai, kuriai šiandien labiausiai reikia mūsų pagalbos“, – pažymėjo prezidentas.
Liepos 6-oji – valstybinė šventė, kasmet švenčiama šaliai minint karaliaus Mindaugo karūnaciją, ji minima nuo 1991 m.