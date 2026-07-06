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G. Nausėda patvirtino naujosios Vyriausybės sudėtį

2026 m. liepos 6 d. 14:43
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus XXI Vyriausybės sudėtį.
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G. Nausėda patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – XX-osios Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.
Taip pat patvirtintos I. Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą XXI-ojoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

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Energetikos ministru šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ deleguotą Luką Savicką, sveikatos – Liną Kukuraitį, žemės ūkio – Kęstutį Mažeiką.
ELTA primena, kad paskirtasis premjeras M. Sinkevičius antradienį parlamentui teiks Vyriausybės programą. Pastaroji registruota penktadienio popietę.
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