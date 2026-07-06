G. Nausėda už darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius

Kaip rašoma prezidento dekrete, Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi planuojama apdovanoti JAV senatorių Richardą Josephą Durbiną.
Tuo metu Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžių G. Nausėda ketina įteikti asociacijos „LNG Allies“ įkūrėjui ir vadovui Fredui H. Hutchisonui, Europos Komisijos Prekybos ir ekonominio saugumo generalinio direktorato generalinei direktorei Dittei Mariai Juul Jørgensen ir JAV Kongreso Atstovų Rūmų nariui Addisonui „Joe“ Gravesui Wilsonui.
Už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių planuojama įteikti biochemikei, mokslų daktarei, akademikei Vilmantei Borutaitei.
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius bus įteiktas dvylikai nusipelniusių piliečių: lietuvių gestų kalbos norminimo pradininkui Mantrimui Danieliui, neformaliojo švietimo mokytojui Rišardui Fichmanui, filosofui, filologui, kalbotyrininkui, vertėjui, profesoriui Nagliui Kardeliui, fizikui, istorikui, etnologui, mokslų daktarui Libertui Klimkai.
Taip pat šis apdovanojimas atiteks žurnalistui, UNESCO patarėjui Leonidui Melnikui, kalbininkei, mokslų daktarei Danguolei Mikulėnienei, sociologei, mokslų daktarei, profesorei Sarmitei Mikulionienei, architektui profesoriui, akademikui Rolandui Palekui, prokurorui Tomui Uldukiui ir prokurorei Vilmai Vidugirienei.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių
Kaip rašoma šalies vadovo G. Nausėdos dekrete, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi bus apdovanoti keturiolika piliečių.
Jį prezidentas įteiks socialinei darbuotojai Marytei Baliūnaitei, JAV finansų ekspertui Marshallui Billingslea, Kanados lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkui Kazimierui Jonui Deksniui, Danijos diplomatui Clausui Grube, Europos išorės veiksmų tarnybos generalinio sekretoriaus pavaduotojui estui Matti Maasikui.
Taip pat apdovanojimas atiteks Lietuvos asmenų su negalia draugijos prezidentui Ignui Mačiukui, Baltų laisvės lygos įkūrėjui Anthony Bernardui Mazeikai, Europos Audito Rūmų pirmininkui Tony James Murphy, futbolininkui, treneriui Arminui Narbekovui, rašytojui, vertėjui, dramaturgui Gintarui Patackui ir aktoriui, mokslų daktarui, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovui Egidijui Stancikui.
Be to, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi šalies vadovas apdovanos Kembridžo universiteto ligoninės mediką Roką Tamošauską, žurnalistą, valstybės tarnautoją Stanislavą Widtmanną ir gydytoją kardiologą, mokslų daktarą, profesorių, akademiką Remigijų Žaliūną.
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius bus įteiktas Aldui Petrauskui už drąsą, sumanumą ir ryžtą, šių metų kovo 17 d. Alytuje, nepaisant gresiančio pavojaus savo gyvybei, išgelbėjusiam užpultą ir sunkiai peiliu sužalotą futbolo klubo „Dainava“ žaidėją.
Vyčio Kryžiaus ordino medaliu už nuopelnus Lietuvai bus apdovanotas Raimondas Ambrulaitis, Valdas Avelis, Andrius Gasperavičius, Rimgaudas Kutkaitis ir Aistis Šimaitis. Šį apdovanojimą gaus Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnas Artūras Kačinskas už ypatingą profesionalumą, ilgametį lojalumą dirbant tarnyboje ir vykdant misiją – saugant valstybės vadovus.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį šalies vadovas įteiks bendrosios praktikos slaugytojai Dalijai Bernatonienei, Kauno apskrities moterų krizių centro įkūrėjai ir ilgametei vadovei Naurai Daukšienei bei socialinių paslaugų pagalbos centro įkūrėjai ir vadovei Vidai Ričkienei.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bus apdovanotas operos dainininkas, choro vadovas, profesorius Deividas Staponkus.