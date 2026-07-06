Apdovanojimai Valstybės dienos proga Prezidentūroje pirmadienį įteikti mokslininkams, kultūros, švietimo, medicinos, teisėsaugos, socialinės srities darbuotojams, sportininkams, valstybės tarnautojams, visuomenės veikėjams bei ilgamečiams Lietuvos bičiuliams užsienyje.
„Simboliška ir prasminga, kad būtent šiandien, liepos 6-ąją, pagerbiame iškilius Lietuvai nusipelniusius žmones. Tuos, kurie savo profesine veikla, kūrybiniu talentu ir išskirtiniais, ne vieną gyvenimą palietusiais poelgiais stiprina mūsų šalies ir jos piliečių saugumą, skatina mokslo bei kultūros pažangą, puoselėja istorinę atmintį, prasmingais darbais įkūnija ryžtingos, įtraukios ir demokratiškos valstybės siekį“, – savo kalboje sakė prezidentas.
Anot jo, šių metų valstybės apdovanojimų laureatai yra prasmingų darbų tęsėjai, savo atsidavimu stiprinantys šalies tapatybę, telkiantys pilietinę visuomenę ir tiesiantys draugystės tiltus tarp valstybių.
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JAV senatorius Richardas Josephas Durbinas apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą šalių bendradarbiavimui saugumo ir gynybos srityse.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi apdovanotas asociacijos „LNG Allies“ įkūrėjas ir vadovas, amerikietis Fredas H. Hutchisonas, apdovanojimas jam skirtas už reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos energetinį saugumą, ekonominį atsparumą ir transatlantinius santykius.
Už ypatingus nuopelnus Lietuvai energetikos srityje apdovanota Europos Komisijos Prekybos ir ekonominio saugumo generalinio direktorato generalinė direktorė, danė Ditte Marią Juul Jørgensen, ž ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo palaikymą – JAV Kongreso Atstovų Rūmų narys Addisonas „Joe“ Gravesas Wilsonas.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje apdovanota biochemikė, mokslų daktarė, akademikė Vilmantė Borutaitė.
Už svarų indėlį įgyvendinant strateginį europinės magistralės „Via Baltica“ projektą Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi prezidentas apdovanojo Nacionalinių kelių ir greitkelių generalinio direktorato Balstogės skyriaus direktorių Wojciechą Borzuchowskį, už aktyvią veiklą organizuojant Klaipėdos miesto gynybą 1991 metų sausio mėnesį bei nuopelnus išvedant sovietų kariuomenę iš Lietuvos – Vytautą Čepą.
Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi po mirties apdovanotas Mindaugas Rastenis – apdovanojimas skirtas už ilgametę aktyvią veiklą pogrindyje ir viešajame gyvenime, ginant Lietuvos laisvę, tautinę savimonę, kalbą ir kultūrinį tapatumą.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi prezidentas apdovanojo 12 žmonių.
Už aktyvų kalbos tobulinimą ir jos populiarinimą apdovanotas lietuvių gestų kalbos norminimo pradininkas Mantrimas Danielius, už ilgametę pedagoginę veiklą, ugdant aukšto meistriškumo šachmatininkus ir stiprinant Lietuvos šachmatų sportą – neformaliojo švietimo mokytojas Rišardas Fichmanas, už nuopelnus Lietuvos filosofijos mokslui – filosofas, filologas, kalbotyrininkas ir vertėjas Naglis Kardelis.
Už Lietuvos mokslo istorijos, etnologijos tyrimus, inicijuotą paleoastronomijos kryptį bei lietuvių liaudies kalendorinių papročių tyrimus ir sklaidą apdovanotas fizikas, istorikas ir etnologas Libertas Klimka, už išskirtinį indėlį į Lietuvos žiniasklaidos kūrimą, demokratijos principų stiprinimą ir spaudos laisvės puoselėjimą – žurnalistas ir UNESCO patarėjas Marius Aleksa Lukošiūnas, už ilgametį uolų, sąžiningą, objektyvų ir originalų žurnalistinį darbą bei aktyvią visuomeninę veiklą – žurnalistas Vidmantas Mačiulis.
Už aktyvią ir turiningą akademinę, mokslinę, meninę ir pedagoginę veiklą apdovanotas pianistas Leonidas Melnikas, kalbininkė Danguolė Mikulėnienė – už nuopelnus lituanistikai, inovatyvius ir originalius mokslinius tyrimus, pedagoginę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą, sociologė ir profesorė Sarmitė Mikulionienė – už socialinės gerontologijos mokslinių tyrimų plėtotę ir jų sklaidą.
Architektas Rolandas Palekas apdovanotas už inovatyvią, tvarią ir funkcionalią architektūrą bei atsidavimą pedagoginei veiklai.
Apdovaojimai įteikti ir prokurorams Tomui Uldiniui bei Vilmai Vidugirienei.
Tuo metu ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Prezidentas už ilgametį nuoširdų darbą ir reikšmingą indėlį kuriant žmonių su negalia gerovę apdovanojo socialinę darbuotoją Marytę Baliūnaitę, už išskirtinius nuopelnus stiprinant Lietuvos ir JAV strateginę partnerystę – finansų ekspertą Marshallą Billingslea, už lietuvybės puoselėjimą Kanadoje – šios šalies lietuvių bendruomenės valdybos pirmininką Kazimierą Joną Deksnį.
Taip pat – Danijos diplomatą Clausą Grube už reikšmingą indėlį stiprinant ES ir Lietuvos integracijos kelią, ES pareigūną, estą Matti Maasiką – už Europos saugumo stiprinimą ir paramą Ukrainai, už socialiai jautrios ir įtraukios visuomenės kūrimą – Lietuvos asmenų su negalia draugijos prezidentą Igną Mačiuką, už aktyvią visuomeninę veiklą JAV – Baltų laisvės lygos įkūrėją Anthony Bernardą Mazeiką – Baltų laisvės lygos įkūrėją už aktyvią visuomeninę veiklą Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Už skaidraus viešųjų finansų valdymo stiprinimą apdovanotas Europos Audito Rūmų pirmininkasTony Jamesas Murphy, už sporto pasiekimus – futbolininkas ir treneris Arminas Narbekovas, už indėlį į Lietuvos literatūrą – rašytojas ir vertėjas Gintaras Patackas, už nuopelnus Lietuvos teatrui – aktroius ir teatro vadovas Egidijus Stancikas.
Medikas Rokas Tamošauskas apdovanotas už Lietuvos medicinos bendruomenės stiprinimą, žurnalistas ir valstybės tarnautojas Stanislavas Widtmannas – už tarpvalstybinių projektų plėtrą, gydytojas kardiologas Remigijus Žaliūnas – už nuopelnus Lietuvos medicinai.
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas Aldas Petrauskas už drąsą ir ryžtą Alytuje išgelbėjus užpultą futbolo klubo „Dainava“ žaidėją, Vyčio Kryžiaus ordino medaliu – Raimondas Ambrulaitis, Valdas Avelis, Rimgaudas Kutkaitis ir Aistis Šimaitis, Andrius Gasperavičius, Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnas Artūras Kačinskas.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanotos bendrosios praktikos slaugytoja Dalija Bernatonienė, Kauno apskrities moterų krizių centro įkūrėja ir ilgametė vadovė Naura Daukšienė ir socialinių paslaugų pagalbos centro įkūrėja ir vadovė Vida Ričkienė.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotas operos dainininkas, choro vadovas ir profesorius Deividas Staponkus, apdovanojimas įteiktas už Lietuvos profesionaliosios vokalinės muzikos sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje.
Šie apdovanojimai kasmet teikiami Liepos 6-ąją – per valstybinę šventę, šaliai minint vienintelio karaliaus Mindaugo karūnaciją.
Diena oficialiai yra švenčiama nuo 1991 m.