Tiesa, šalia Prezidentūros susirinkusi gausi vilniečių ir miesto svečių minia valstybės lyderius pasitiko skirtingai.
Ceremonijos vedėjui pranešus, kad renginyje dalyvauja Seimo pirmininkas Juozas Olekas, minia jo pavardę palydėjo pavieniais dusliais plojimais. Taip pat susirinkusieji reagavo ir į I. Ruginienę bei M. Sinkevičių.
Tačiau vos paskelbus kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus pavardę, susirinkusi minia ėmė ploti itin garsiai, plojimus lydėjo ir šūksniai.
Iškilmingoje ceremonijoje – skirtingos minios reakcijos: plojimų sulaukė ne visi
Dar garsiau gyventojai pasitiko kadenciją baigusią šalies vadovę Dalią Grybauskaitę, ovacijos skambėjo ir pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovui Vytautui Landsbergiui.
Tokia minios reakcija išspaudė subtilią laikinosios ministrės pirmininkės I. Ruginienės šypseną.
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Sveikindamas šalį Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga, šalies vadovas G. Nausėda akcentavo Lietuvos atsparumą bei gebėjimą išlaikyti vienybę, taip pat pažymėjo – nors istoriškai šalis visuomet turėjo neramią kaimynystę, tai pavertė savo pranašumu.
„Likimas Lietuvai lėmė neramią kaimynystę, tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu“, – Valstybės dienos proga vykusioje Vėliavų pakėlimo ceremonijoje kalbėjo G. Nausėda.
„Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas, kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame, kai bando pavergti – dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamu keliu, kurkime Lietuvą – vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams“, – ragino jis.
Anot prezidento, 1253 m. karūnuotas vienintelis šalies karalius Mindaugas pirmasis įžvelgė vieningumo poreikį ten, kur kiti stengėsi patenkinti trumpalaikius šeimos, giminės ir genties interesus, jis taip pat sugebėjo išplėšti tarptautinį pripažinimą naujai sukurtai valstybei, atvėrė jai kelius į Europos tautų šeimą.
„Drąsi pirmojo valdovo vizija ilgiems amžiams nulėmė Lietuvos likimą – net ir pikčiausi konkurentai neišdrįso sunaikinti įspūdingo Mindaugo palikimo, nes tik vieninga valstybė galėjo atlaikyti didžiulį išorės spaudimą ir užtikrinti jos gyventojų saugumą“, – sakė G. Nausėda.
„Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana, didiname Lietuvos atsparumą, remdamiesi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei naryste Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir buriame sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius, padedame Ukrainai, kuriai šiandien labiausiai reikia mūsų pagalbos“, – pažymėjo prezidentas.
Liepos 6-oji – valstybinė šventė, kasmet švenčiama šaliai minint karaliaus Mindaugo karūnaciją, ji minima nuo 1991 m.
Gitanas NausėdaValdas AdamkusDalia Grybauskaitė
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