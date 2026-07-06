M. Katelynas gimė Varėnoje, o augo ir mokėsi Merkinėje. 2017 metais Vilniaus universitete baigė chemijos bakalauro, 2020 metais – chemijos magistro studijas. Pradėjo ir biochemijos doktorantūros studijas, tačiau dėl darbo Seime jų neužbaigė.
Dar studijų metais M. Katelynas išbandė save ne vienoje profesijoje: dirbo matematikos ir chemijos korepetitoriumi, programuotoju, nuo 2017 metų ėjo Krikščioniškosios kultūros instituto vadybininko, o nuo 2020 metų – šios viešosios įstaigos vadovo pareigas.
2019–2020 metais jis buvo įsidarbinęs Seime, kur talkino tuometiniam parlamentarui Rimantui Jonui Dagiui.
Pamatykite spaudos konferenciją: premjeras M. Sinkevičius paskelbė savo ministrų kabineto sudėtį
Savo visuomeninę veiklą M. Katelynas pradėjo gana anksti, kai dar studijų metais prisijungė prie Vytauto Sinicos įsteigtos kraštutinei dešinei priskiriamos organizacijos „Pro patria“.
Aktyvi politinė jo veikla prasidėjo taip pat ankstyvame amžiuje, kai 2019 metais su Lietuvos centro partija M. Katelynas buvo išrinktas į Varėnos rajono savivaldybę. 2023 metais jis buvo perrinktas, bet jau – su Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašu.
Tame tarpe, 2020–2022 metais, M. Katelynas priklausė tuomet Vytauto Radžvilo vadovaujamai Nacionalinio susivienijimo partijai. Su šia politine jėga 2020 metais bandė patekti ir į Seimą, tačiau nesėkmingai.
Tais metais Vyriausiosios rinkimų komisijos anketoje M. Katelynas buvo nurodęs, kad jo pomėgiai yra sportas, filmai, pažintinės kelionės ir darbas ūkyje. 2024-ųjų anketoje pomėgius papildė sodininkystė ir krepšinis.
Susiję straipsniai
G. Nausėda pasisakė apie kritikos sulaukusį kandidatą į ministrus M. Katelyną: „Pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu neturėjimas“ (2)
Dar dirbdamas Varėnos rajono taryboje M. Katelynas ūkininkavo, augino ekologiškas bulves, kurias pats ir pristatydavo pirkėjams. Skelbimų, kuriuose siūloma priveržti produkciją prie pat namų durų, viešojoje erdvėje galima pamatyti iki šiol. Dabar politikas augina šilauoges.
2024 metais M. Katelynas nusprendė į Seimą kandidatuoti su socialdemokratais, nors dar nebuvo šios partijos narys. Patys „socdemai“ atvirai pripažįsta ilgai sukę galvas, ar kelti jo kandidatūrą Dzūkijos vienmandatėje apygardoje, nes daugeliui užkliuvo jo gana konservatyvios pažiūros.
Antrame rinkimų ture M. Katelynas šventė pergalę, įveikęs liberalą, tuometinį Seimo narį Juozą Baublį.
Iškart po jo pergalės visuomenininkas Andrius Tapinas dalijosi skelbimu, kad į Seimą išrinktas M. Katelynas vis dar prekiauja bulvėmis bei ieško darbuotojų savo ūkyje, o tai jam sukėlė klausimų, mat kitos veiklos, kuri generuotų pajamas, Seimo narys vykdyti negali.
Pats socialdemokratas stebėjosi, esą šitaip bandoma pašiepti žmones, kurie užsiima žemdirbyste.
„Po Seimo nario priesaikos ūkio valdymas perleistas kitam asmeniui, kuris paskirtas ūkio valdytoju. Deja, žemės ūkis yra tokia veikla, kuri „nesupranta“, jog ūkininkas 4 metus dabar negali vykdyti tam tikrų veiklų (pardavimų ir pan.) ir dėl teisės aktų ribojimų, ir dėl elementarios laiko stokos, einant Seimo nario pareigas.
Šiais metais reikalinga papildoma pagalba ūkyje, todėl ūkio valdytojui informavus apie tokį poreikį, patalpintas skelbimas, jog ieškomi darbuotojai. Tokia veikla nėra draudžiama ar ribojama. Nurodytas ūkio valdytojo kontaktinis telefonas.
Su darbuotojais planuojama atsiskaityti pagal Žemės ūkio paslaugų kvitus – tai dažniausiai naudojama priemonė, samdant sezoninius nekvalifikuotus darbuotojus“, – aiškino M. Katelynas.
Seimo narys taip pat pridūrė, kad pats produkcijos nebepardavinėja, nes tai riboja teisės aktai.
„Noriu pabrėžti, kad savo ūkininkavimo fakto niekada nesigėdijau, to nesiruošiu daryti ir dabar. Seimo nario darbas nėra amžinas, o pradėta veikla tęsis ir toliau.
Kai kalbame apie regioninę politiką, geriau parodykime savo pavyzdžiu, kaip prisidedame prie regionų gaivinimo, o ne pašaipomis, jog kažkas užsiima ūkininkavimu, lyg tai būtų kažkas visuomenei nepriimtino“, – ragino M. Katelynas.
Staigus iškilimas
Patekęs į Seimą, M. Katelynas pradėjo darbuotis Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, Jaunimo ir sporto komisijoje. Iš pradžių politikas nebuvo labai pastebimas, bet dėl gebėjimo sklandžiai ir drąsiai komunikuoti įvairiomis temomis vis dažniau pradėtas kviesti į įvairias laidas ir taip auginosi matomumą.
Viešojoje erdvėje pastaruoju metu jis dažnai pasisakydavo klausimais, kurie kitiems jo partiečiams galbūt nebuvo tokie malonūs – tiek nacionalinio transliuotojo pataisų klausimu, tiek griežta pozicija dėl santykių su Kinija normalizavimo, baltarusiškų trąšų gabenimo per Lietuvą.
Taip M. Katelynas užsitikrino laikinuoju partijos pirmininku tapusio M. Sinkevičiaus pasitikėjimą, manoma, kad kartais per jį „socdemų“ lyderis transliuodavo ir tam tikras žinutes visuomenei.
Daugeliui nuostabą sukėlė, kai šių metų gegužės 1 dieną, M. Sinkevičių išrinkus nuolatiniu partijos lyderiu, į savo pavaduotojų ratą šis įtraukė ir M. Katelyną. Ypač tie socialdemokratai, kurie nedirba Seime, greičiausiai nežinojo, kad M. Katelynas yra tapęs savotišku M. Sinkevičiaus ginklanešiu.
Vos po dviejų mėnesių dalį jų dar labiau šokiravo žinia, kad M. Katelynui siūloma vadovauti vienai svarbiausių – Vidaus reikalų – ministerijai. Socialiniuose tinkluose užvirė karštos diskusijos, klausimus dėl amžiaus ir patirties uždaruose formatuose kėlė ir patys bičiuliai.
Žiniasklaidoje kaipmat buvo priminti dabar jau ištrinti M. Katelyno įrašai iš jaunystės. 2021 metais jis paskelbė įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo lyginami su Baltarusijos „OMON“.
Tais metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone. Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti įvažiavimą į poligoną, todėl policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga. Būtent remdamasis šiuo epizodu M. Katelynas feisbuke kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo „OMON“.
Pats kandidatas po susitikimo su prezidentu trečiadienį žurnalistams tvirtino, kad šios jo mintys buvo ištrauktos iš konteksto ir kad pasisakymais, kuriuose pareigūnus lygino su Baltarusijos „OMON“, jis kritikavo tuometę Vidaus reikalų ministerijos vadovybę.
M. Katelynas kritikuotas ir dėl to, kad palaikė siūlymą leisti prieš migrantus naudoti „mirtinas priemones“. Tačiau pats politikas aiškino, kad tokiu būdu norėjo išsakyti mintį, jog pareigūnams turi būti suteikta teisė panaudoti ginklą, jei gresia pavojus jų pačių gyvybėms.
Nepasitenkinimą politiko kandidatūra aktyviai reiškia įvairios žmogaus teisių organizacijos.
„Prisidedame prie viešojoje erdvėje išsakomų nuogąstavimų dėl M. Katelyno kandidatūros tinkamumo į ministro pareigas. Šis politikas neigia moterų reprodukcines teisę į nėštumo nutraukimą, neigia tos pačios lyties šeimų teisę būti teisiškai apsaugotomis, taip pat yra sakęs, kad nereguliarius migrantus galima stabdyti ir mirtinomis priemonėmis“, – skelbiama Žmogaus teisių organizacijų koalicijos puslapyje.
Tiesa, panašu, kad prezidentui G. Nausėdai nei įvykęs Laisvės partijos atstovų protestas po jo langais, nei sprogstantis pasipiktinimas socialiniuose tinkluose didelio įspūdžio nedaro – šalies vadovas pažymėjo, kad pažiūrų turėjimas visada yra geriau, nei neturėjimas.
Patys „socdemai“ juokauja, kad M. Katelyno kandidatūra turėtų labai patikti pirmajai šalies poniai Dianai Nausėdienei, taip pat turinčiai gana konservatyvų požiūrį daugeliu klausimų.
Siekį turėti energingą ir veržlią komandą akcentavęs M. Sinkevičius greičiausiai tikisi, kad M. Katelynas drąsiau imsis pokyčių ministerijai pavaldžiose įstaigose bei sprendžiant problemas, nei tai darė Vladislavas Kondratovičius – tiek dėl valstybės tarnybos reformos, tiek dėl migracijos, tiek dėl kovos su kontrabanda.
„Matau M. Katelyno stiprybes regioninėje politikoje. Matau stiprybes ir aiškias pozicijas migracijos tematikoje. Tai yra jautri ir subtili tema, bet manau, kad jis tikrai geba atpažinti problemas ir jas spręsti.
Taip pat niekur nedingo mūsų teisėsaugos bei statutinių pareigūnų atlyginimų temos ir problematika“, – kalbėjo paskirtasis premjeras.
Martynas KatelynasMindaugas SinkevičiusVidaus reikalų ministerija (VRM)
Rodyti daugiau žymių