Minima Valstybės, Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena

Sostinėje bei kituose Lietuvos miestuose numatyti renginiai, skirti šios šventės minėjimui.
Liepos 6-osios rytą Prezidentūroje bus teikiami Valstybės apdovanojimai. Iškilmingoje ceremonijoje šalies vadovas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir Lietuvos vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius.
Vidudienį sostinės Simono Daukanto aikštėje vyksiančioje Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda tars sveikino kalbą.
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Vėliau, vyks iškilmingos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
Vakare Vingio parke prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ dainų diena. Vingio parko estradoje nuskambės 10 tūkstančių choristų balsų.
Šventę vainikuos Tautiškos giesmės giedojimas Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai jau aštuonioliktą kartą vyksianti tradicija, vienijanti milijonus lietuvių. Lietuviai visame pasaulyje kviečiami giedoti himną 21 valandą vietos laiku. Šiemet Tautiškos giesmės giedojimas taps pagrindiniu Lietuvos moksleivių dainų šventės akcentu.
Taip pat Liepos 6-ąją vyks įvairios ekskursijos ir edukacijos, skirtos prisiminti Lietuvos istoriją. Be to, Kaune bus galima nemokamai lankyti muziejus: Vytauto Didžiojo karo muziejų, Karo technikos ekspoziciją VI forte, Kauno miesto muziejaus Rotušės, Pilies, Tautinės muzikos ir M. ir K. Petrauskų skyrius.
Eismo ribojimai
Vilniečiai ir sostinės svečiai liepos 6-ąją viešuoju transportu galės naudotis nemokamai.
Tiesa, 11.30–13 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Universiteto gatvėje ir Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki Totorių gatvės.
Pasiruošimo renginiui metu taip pat bus ribojamas automobilių stovėjimas: nuo liepos 3 d. 14 val. iki liepos 6 d. 22 val. draudžiamas automobilių stovėjimas L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje.
Nuo liepos 5 d. 7 val. iki liepos 6 d. 22 val. draudžiamas automobilių stovėjimas Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės.
1991 metais liepos 6-oji pirmą kartą buvo oficialiai švenčiama kaip Valstybės diena, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavo metinėms pažymėti.