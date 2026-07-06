Lietuvos dienaAktualijos

Per visą pasaulį nuaidėjo „Tautiška giesmė“: dešimtys tūkstančių žmonių himną atliko ir Vingio parke

2026 m. liepos 6 d. 21:11
Lietuvoje ir visame pasaulyje sugiedota tautiška giesmė, o Vilniuje baigėsi penktadienį prasidėjusi Lietuvos moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“.
Daugiau nuotraukų (43)
Valstybės himnas giedotas 21 val.
Sostinėje „Tautiška giesmė“ sugiedota Moksleivių dainų šventės baigiamajame koncerte Vingio parke, kuriame su visais giedojo ir valstybės vadovai.
„Netrukus mes atliksime nepaprastai brangią mums visiems giesmę, „Tautišką giesmę“. Noriu, kad atliktumėte ją širdimi, kad įsiklausytumėte į kiekvienos „tautiškos giesmės“ žodį“, – renginio metu prieš himno giedojimą į dalyvius kreipėsi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

Pamatykite: Dainų šventę vainikavo įspūdingai suskambėjusi Tautiška giesmė

Liepos 3-iąją prasidėjusioje Dainų šventėje dalyvavo chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos šalies.
Programoje taip pat pirmą kartą dalyvavo jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokinių, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų.
Susiję straipsniai
Sostinėje vykstančia dalyvių eisena pradėta Moksleivių dainų šventė

Sostinėje vykstančia dalyvių eisena pradėta Moksleivių dainų šventė

Sostinėje įvyko tūkstančius jaunųjų šokėjų subūrusi Šokių diena

Sostinėje įvyko tūkstančius jaunųjų šokėjų subūrusi Šokių diena

Moksleivių dainų šventę vainikuos Dainų diena: Vingio parke uždainuos 10 tūkst. choristų

Moksleivių dainų šventę vainikuos Dainų diena: Vingio parke uždainuos 10 tūkst. choristų

Moksleivių dainų šventę pirmadienį vainikavo Dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“ Vingio parke.
Į Vingio parką taip pat buvo atvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda, buvusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvos moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“ šalies sostinėje prasidėjo penktadienį. Šventę atidarė iškilminga dalyvių eisena bei pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Katedros aikštėje.
Šeštadienį surengti dar du Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ koncertai. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje įvyko daugiau nei 300 jaunųjų akordeonistų koncertas „Kelionė laiku“, o Kalnų parko estradoje iki pat vidurnakčio tęsėsi ansamblių vakaras „Metų ritmu“. Pastarajame pasirodė daugiau nei 4 tūkst. dalyvių.
Pirmadienį Vingio parke renginį vainikuos Moksleivių dainų šventės kulminacija – dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“.
ELTA primena, kad šią vasarą Moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po dešimtmečio pertraukos. Šventiniuose renginiuose dalyvauja daugiau kaip 24 tūkst. žmonių.
Pirmoji respublikinė moksleivių dainų šventė surengta 1964 metais. Joje dalyvavo per 24 tūkst. moksleivių: 220 chorų, 245 šokių kolektyvai, 159 orkestrai.
Tautiška giesmėLietuvos himnasVingio parkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.