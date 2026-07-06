Per visą pasaulį nuaidėjo „Tautiška giesmė“: dešimtys tūkstančių žmonių himną atliko ir Vingio parke

Valstybės himnas giedotas 21 val.
Sostinėje „Tautiška giesmė“ sugiedota Moksleivių dainų šventės baigiamajame koncerte Vingio parke, kuriame su visais giedojo ir valstybės vadovai.
„Netrukus mes atliksime nepaprastai brangią mums visiems giesmę, „Tautišką giesmę“. Noriu, kad atliktumėte ją širdimi, kad įsiklausytumėte į kiekvienos „tautiškos giesmės“ žodį“, – renginio metu prieš himno giedojimą į dalyvius kreipėsi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
Pamatykite: Dainų šventę vainikavo įspūdingai suskambėjusi Tautiška giesmė
Liepos 3-iąją prasidėjusioje Dainų šventėje dalyvavo chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos šalies.
Programoje taip pat pirmą kartą dalyvavo jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokinių, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų.
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Moksleivių dainų šventę pirmadienį vainikavo Dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“ Vingio parke.
Į Vingio parką taip pat buvo atvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda, buvusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvos moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“ šalies sostinėje prasidėjo penktadienį. Šventę atidarė iškilminga dalyvių eisena bei pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Katedros aikštėje.
Šeštadienį surengti dar du Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ koncertai. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje įvyko daugiau nei 300 jaunųjų akordeonistų koncertas „Kelionė laiku“, o Kalnų parko estradoje iki pat vidurnakčio tęsėsi ansamblių vakaras „Metų ritmu“. Pastarajame pasirodė daugiau nei 4 tūkst. dalyvių.
Pirmadienį Vingio parke renginį vainikuos Moksleivių dainų šventės kulminacija – dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“.
ELTA primena, kad šią vasarą Moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po dešimtmečio pertraukos. Šventiniuose renginiuose dalyvauja daugiau kaip 24 tūkst. žmonių.
Pirmoji respublikinė moksleivių dainų šventė surengta 1964 metais. Joje dalyvavo per 24 tūkst. moksleivių: 220 chorų, 245 šokių kolektyvai, 159 orkestrai.
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