Prabilo mirtiną avariją sukėlusi BMW vairuotoja: jaučiuosi kalta, kad likau gyva

Portalui 15min susisiekus su merginos šeima, trumpą komentarą davusi vairuotoja verkė. Ji tik pirmadienį buvo paleista iš ligoninės, vairuotojai iš karto pareikšti įtarimai ir skirta kardomoji priemonė.
„Nežinau, kaip aš išgyvenau, bet jaučiuosi kalta, kad esu gyva“, – portalui 15min teigė neblaivi prie vairo sėdusi BMW vairuotoja.
Ji taip pat prisipažino sulaukusi anoniminių žinučių, kad su ja bus susidorota. Mergina nurodė, kad avarija kilo dėl to, kad kitas automobilis ją prispaudė prie šaligatvio, todėl ji nebeturėjo, kur pasitraukti.
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19-metės patėvis 15min tikino, kad šeimai labai sunku atlaikyti užgriuvusią neapykantos bangą, ir ragino merginos neteisti.
„Mes nebėgame nuo atsakomybės“, – sakė jis, nurodęs, kad šeima yra pasiryžusi padėti žuvusių artimiesiems.
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Pabrėžiama, kad abu žuvusieji buvo 19-metės vaikystės draugai.
Primename, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, 19-metės vairuojamas BMW 530e kelio vingyje rėžėsi į apšvietimo stulpą. Per avariją žuvo du automobiliu važiavę keleiviai – vaikinas ir mergina.
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Po nelaimės vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, vairuotojo pažymėjimą ji buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.
Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau, o jo dalys išsimėtė dideliu spinduliu.