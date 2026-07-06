Šalčininkų „socdemas“ palieka ir partiją, ir tarybą: nenoriu priprasti prie melo ir veidmainystės

Šią žinią jis pirmadienį pranešė feisbuke, ir leido suprasti, kad tokio sprendimo priežastys susijusios su jo vertybiniais įsitikinimais ir sąžine.
„Viskas kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Draugai, priėmiau vieną sunkiausių ir kartu svarbiausių sprendimų savo gyvenime – palieku Socialdemokratų partiją ir atsisakau Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario mandato bei užverčiu savo politinį etapą. Šis sprendimas neatsirado per vieną dieną. Jis brendo ilgai. Galbūt net per ilgai.
Ilgą laiką bandžiau save įtikinti, kad dar verta likti. Ieškojau argumentų, ieškojau priežasčių, tikėjau, kad dar viskas pasikeis. Tačiau kuo ilgiau tai dariau, tuo aiškiau supratau, kad iš tikrųjų bandau ne rasti sprendimą, o pateisinti savo pasilikimą.
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Vieną dieną pagavau save galvojant: jeigu liksiu, meluosiu ne žmonėms. Pirmiausia meluosiu pats sau. Tą akimirką supratau, kad sprendimas jau priimtas. Man tereikėjo sukaupti drąsą jį įgyvendinti. Todėl ir nusprendžiau atsisakyti tarybos nario mandato“, – rašė R. Kovgeris.
Jis tikino, jog mandatas „niekada nebuvo jo nuosavybė“, taip pat tikino, kad spėjo pamatyti „kitokią politikos pusę“.
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„Jį man patikėjo žmonės. Jeigu šiandien nebegaliu nuoširdžiai tikėti šita politine sistema, neturiu moralinės teisės ir toliau šitoje sistemoje būti. Žinau, kad šį sprendimą turėjau priimti anksčiau. Dėl to nesiteisinu ir neieškau pasiteisinimų. Visa atsakomybė už šį sprendimą tenka tik man. Geriau pripažinti, kad pavėlavai pasielgti teisingai, negu toliau gyventi prieš savo įsitikinimus. Gyvenime ateina akimirkų, kai tenka rinktis ne tarp gero ir blogo. Tenka rinktis tarp to, kas patogu, ir to, kas, tavo įsitikinimu, yra teisinga.
Aš pasirinkau tai, kas man atrodo teisinga. Į politiką atėjau tikėdamas, kad sąžiningu darbu galima prisidėti prie savo krašto ateities ir būti naudingam žmonėms. Būtent todėl šiandien skauda. Skauda ne todėl, kad atsisakau mandato. Skauda todėl, kad praradau tikėjimą politika. Per šiuos metus sutikau daugybę nuostabių žmonių. Žmonių, kurie įkvėpė, palaikė, kritikavo, privertė augti ir niekada neleido pamiršti, dėl ko apskritai atėjau į politiką. Jiems esu nuoširdžiai dėkingas.
Tačiau kartu vis dažniau mačiau kitą politikos pusę. Per daug melo. Per daug apsimetinėjimo. Per daug dvigubų standartų. Per daug gražių žodžių viešai ir visai kitokių sprendimų už uždarų durų. Per daug situacijų, kai svarbiau ne tai, kas teisinga, o tai, kas politiškai naudinga. Ilgą laiką tikėjau, kad tai – išimtys. Vėliau supratau, kad tai tapo taisykle. Ir būtent su tuo susitaikyti negaliu. Nenoriu priprasti prie melo. Nenoriu priprasti prie veidmainystės. Nenoriu priprasti prie minties, kad taip tiesiog veikia politika.
Galbūt kažkas pasakys, kad buvau per daug idealistas. Galbūt. Tačiau verčiau liksiu idealistu, negu žmogumi, kuris nustojo tikėti tuo, ką pats kalba. Todėl šiandien išeinu. Ne todėl, kad pavargau. Ne todėl, kad įsižeidžiau. Ne todėl, kad kažko negavau. Išeinu todėl, kad nebenoriu eiti į kompromisus su savo sąžine. Žmogus gali prarasti pareigas. Gali prarasti statusą. Gali prarasti įtaką. Tačiau yra vienas dalykas, kurio jis neturėtų prarasti niekada – savęs.
Jeigu dėl pareigų tenka išduoti savo įsitikinimus, vadinasi, tų pareigų kaina tampa per didelė. Nuoširdžiai dėkoju visiems žmonėms, kurie šiuo keliu buvo kartu. Ačiū tiems, kurie manimi tikėjo. Ačiū tiems, kurie kritikavo. Ačiū tiems, kurie nesutiko su manimi, bet vis tiek kalbėjosi. Kiekvienas pokalbis, kiekviena pastaba ir kiekvienas pasitikėjimo balsas mane augino kaip žmogų. Taip pat dėkoju visiems žmonėms, su kuriais teko dirbti“, – rašė Šalčininkų tarybos narys.
R. Kovgeris toliau tikino liksiantis dirbti savo krašte.
„Šiandien atsisakau mandato. Tačiau išsaugau tai, ko negalima laimėti jokiuose rinkimuose ir ko negalima prarasti jokiu balsavimu – savo sąžinę, savo ideologiją, savo principus“, – teigė jis.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Šalčininkaisocialdemokratai
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