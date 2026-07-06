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Trakuose prisieks apie 400 naujų šaulių

2026 m. liepos 6 d. 09:13
Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną istoriniame Trakų pilies kieme pirmadienį prisieks apie 400 naujų šaulių.
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Kaip nurodoma Lietuvos šaulių sąjungos pranešime, naujieji šauliai taps Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės nariais.
„Naujų šaulių priesaikos ceremonija Trakuose jau tapo gražia Valstybės dienos tradicija, simbolizuojančia piliečių apsisprendimą tarnauti Lietuvai ir būti pasirengus prisidėti prie jos saugumo“, – teigiama Lietuvos šaulių sąjungos pranešime.
Lietuvos šaulių sąjunga – 1919 m. įkurta savanoriška sukarinta organizacija, telkianti ir rengianti Lietuvos piliečius visuotinei valstybės gynybai. Šiuo metu ji vienija apie 20 tūkst. narių – įvairių profesijų žmones ir jaunuosius šaulius nuo 11 iki 18 metų.
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Organizacija yra integrali valstybės gynybos, krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos dalis, ugdanti pilietiškumą, atsparumą ir pasirengimą veikti ekstremalių situacijų metu.
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