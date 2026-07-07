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Apklausa: absoliuti dauguma lietuvių palaiko šalies narystę NATO

2026 m. liepos 7 d. 10:40
Antradienį prasidedant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia Krašto apsaugos ministerija (KAM).
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Tyrimo duomenimis, 91 proc. lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų Aljanso nare, o dar 75 proc. tautiečių mano, jog narystė Aljanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta.
Apklausa taip pat atskleidė, kad keturi iš penkių lietuvių (79 proc.) gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72 proc. respondentų pritaria dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui.
Ministerija pabrėžia, kad pastaraisiais metais Lietuva reikšmingai didina investicijas krašto apsaugai. Tai, jos teigimu, vertina ir sąjungininkai, vis dažniau įvardijantys šalį kaip pavyzdinę NATO narę.
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